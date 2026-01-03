English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
Viral Video : ‘कडsssक स्ट्रेट ड्राईव्ह...’; 3 वर्षांच्या चिमुकलीची धडाकेबाज फलंदाजी, नेटकऱ्यांना आठवला विराट कोहली...

Viral Video : ही तर ज्युनियर विराट कोहली....; अशी तुफान फलंदाजी करते की भल्याभल्यांना जमत नाही हे असं काही....

सायली पाटील | Updated: Jan 3, 2026, 01:50 PM IST
Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या Reels ची चलती असून, साधारण व्हिडीओसुद्धा लाखोंच्या संख्येनं व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळवताना दिसत आहे. अनेकांसाठी हे माध्यम प्रसिद्धीचं कारण ठरत आहे, तर काहींना नवी ओळख मिळवून देत आहे. इतकंच नव्हे, तर काहींसाठी हे अर्थार्जनाचं माध्यमसुद्धा ठरतं. अशा या सोशल मीडियाच्या वर्तुळामध्ये सध्या एक चेहरा बराच लक्ष वेधून जात आहे.

कोण आहे ही चिमुकली?

वयाच्या तिसऱ्या वर्षी एक चिमुकली अशी फलंदाजी करत आहे, जी भल्याभल्यांना हैराण करून सोडत आहे. एकाहून एक फटकेबाजी करत ही खेळाडू सर्वांच्याच भुवया उंचावत आहे. स्ट्रेट ड्राईव्ह, स्क्वेअर कट, कव्हर ड्राईव्ह मारणारी ही मुलगी ज्या पद्धतीनं क्रिकेट खेळत आहे ते पाहता पुढे जाऊन तिनं भारतीय संघातून दमदार प्रदर्शन केलं तर आश्चर्य वाटायलाच नको.

या मुलीची ओळख काय?

ज्युनिअर विराट कोहली अशी प्रसिद्धी मिळवणारी ही मुलगी मुळची उत्तर प्रदेशची रहिवासी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ती मुंबईत नातेवाईकांकडे आली असतानाच तिच्या क्रिकेट खेळण्याचे हे व्हिडीओ पाहायला मिळाले. 67 हजारांहून अधिक फॉलोअर या मुलीच्या नावानं बनवण्यात आलेल्या अकाऊंटला फॉलो करत तिचे व्हिडीओ पाहतात आणि शेअरही करतात. या मुलीचं नाव आहे श्रेया कुमारी सिंह. उपलब्ध माहितीनुसार या मुलीच्या आत्याचा मुलगा तिच्या नावानं इन्स्टा अकाऊंट चालवतो.

बरं ही फक्त फलंदाजीच करते का? तर तसं नाही. ही मुलगी गोलंदाजीमध्येसुद्धा तरबेज असून इतक्या कमी वयातगी गोलंदाजीतील तांत्रिक गोष्टी आणि जाण अनेकांनाच आश्चर्याचा धक्का देऊन जात आहे. श्रेयाचे व्हायरल होणारे व्हिडीओ पाहता नेटकरी त्यावर कमेंट करत असून, या मुलीचं कौशल्य पाहून भारावून जात आहेत. इतकंच नव्हे, तर तिला आतापासूनच क्रिकेटमध्ये आवड असल्यास योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यात ती नक्कीच नावलौकिक मिळवेल असा विश्वास व्यक्त करत नेटकऱ्यांनी या चिमुकलीवर प्रचंड विश्वास दाखवत तिच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

