India vs England 3rd Test Day 2: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्‍मद सिराज याने लंडनच्या लॉर्ड्स मैदानावर तिसऱ्या कसोटीत विकेट मिळवल्यानंतर एक खास सेलिब्रेशन केलं. हे सेलीब्रेशन त्याने केल्यानंतर अनेकांना त्याची अ‍ॅक्शन समजली नाही. अनेकांना त्याच्या सेलिब्रेशनचा अर्थ समजला नाही. तर त्याने त्या पद्धतीने सेलिब्रेशन करत लिव्हरपूलचा फुटबॉलपटू डिओगो जोटाला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. डिओगो जोटालाचे काहीच दिवसांपूर्वी एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. मोहम्‍मद सिराजच्या हा क्षण सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडचा फलंदाज जेमी स्मिथ याला सिराजने धोखादायक लेंथवर चेंडू टाकत ध्रुव जुरेलकडे झेल द्यायला भाग पाडलं. त्यानंतर सिराजने डिओगो जोटाच्या सिग्नेचर सेलिब्रेशन शैलीत दोन्ही हात कानावर नेऊन आकाशाकडे पाहत श्रद्धांजली दिली.

सिराजचा हा भावनिक इशारा क्रिकेटच्याच नव्हे तर फुटबॉलप्रेमींच्याही काळजाला भिडला. टीममधील फिरकीपटू कुलदीप यादव यानेही सोशल मीडियावर पोस्ट करत जोटाला आदरांजली वाहिली: “2020 मध्ये करार केला, 20 क्रमांक घेतला आणि तो कायमचा आपला केला. आज फुटबॉलने काही गमावले नाही, तर जगाने एक तेजस्वी हास्य गमावले आहे. पोर्तो असो, वुल्व्हज असो किंवा लिव्हरपूल- तू सर्वांच्या हृदयात घर केलं.”

Signed in 2020. Won the number 20, and made it his forever.

Today, football has not lost. The whole world has lost.

Your smile brought a shining light to the pitch you stepped on.

Whether it was Porto, Wolves or Liverpool. Hearts were made yours everywhere.

My thoughts and… pic.twitter.com/gH3RPbD8XA

— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) July 3, 2025