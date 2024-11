'तुझी खेळायची लायकी नाही, परत जा,' चाहता भर मैदानात बाबर आझमकडे पाहून ओरडला, त्याने वळून पाहिलं अन्...; VIDEO व्हायरल

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार बाबर आझम (Babar Azam) सध्या क्रिकेटप्रेमींच्या निशाण्यावर आहे. ऑस्ट्रेलियाविरोधातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत बाबर आझम अपेक्षित कामगिरी करु शकलेला नाही. शनिवारी सिडनीमध्ये झालेल्या सामन्यात सिडनी क्रिकेट मैदानातील सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा 13 धावांनी पराभव केला. बाबर आझमने पहिल्या दोन सामन्यात 3 धावा केल्या आहेत. यामुळे बाबर आझमच्या टी-20 संघातील स्थानावरुन प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान सिडनीमधील सामन्यादरम्यान बाबर आझमला चाहत्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागला. बाबर आझम सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करत असताना काही चाहत्यांनी शेरेबाजी करत त्याचा अपमान केला. हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

चाहत्याने बाबर आझमचं नाव घेत त्याच्यावर अनेक आक्षेपार्ह ताशेरे ओढले. 'थोडी तरी लाज बाळग, टी-20 संघात तुझी अजिबात जागा नाही. तू पुन्हा परत लाहोरला जा', असं चाहता ओरडतो. काही वेळाने बाबर आझम मागे वळून पाहताना दिसतो. यादरम्यान त्याच्यासाठी चिअर करणाऱ्यांना तो अभिवादन करतो.

दरम्यान बाबर आझम क्षेत्ररक्षण करताना गोलंजासाठी टाळ्या वाजवतो. हे पाहिल्यावर तो चाहता पुन्हा ओरडतो की, "ओह, तुला राग आला का? पुन्हा एकदा आमच्याकडे रागाने बघ. तू फक्त कॅच ड्रॉप कर आणि इतरांसाठी टाळ्या वाजव".

Pakistani fans at SCG to Babar Azam:

Have some shame, you have no place in T20s, go back to Pakistan.

(Babar hears, gets angry and stares at them)

Fans: Oh you got angry? Come on, stare once again...just drop catches and then clap for others.

Ngl the Punjabi is epic pic.twitter.com/Afe9ASiV0N

— Johns (@JohnyBravo183) November 17, 2024