IPL 2025: 'CSK वर पुन्हा दोन वर्षं बंदी घाला', ऋतुराजकडून 'बॉल टॅम्परिंग'? VIDEO तुफान व्हायरल

IPL 2025: चेन्नई सुपरकिंग्जने (Chennai Super Kings) पहिल्याच सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) पराभव करत विजयी सुरुवात केली आहे. रविवारी झालेल्या सामन्यात महेंद्रसिंग धोनीने पुन्हा एकदा आपल्या वेगवान क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. रचिन रवींद्रच्या 65 धावा आणि नूर अहमदचे 4 विकेट्स चेन्नईच्या विजयातील महत्वाचे पैलू ठरले. पण याव्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट चेन्नईच्या विजयात महत्त्वाची ठरली. एक व्हिडीओ सोशळ मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि गोलंदाज खलील अहमद दिसत आहेत. हा व्हिडीओ शेअर करताना दोघांनी बॉल टॅम्परिंग केल्याचा दावा केला जात आहे.

व्हिडीओत खलील अहमद गोलंदाजी करताना दिसत आहे. तो गोलंदाजीसाठी तयार असतानाच ऋतुराज गायकवाड त्याच्याकडे येतो आणि खिशातून काहीतरी देतो. व्हिडीओत ती गोष्ट काय होती हे दिसत नाही. काही वेळाने तो पुन्हा ती खिशात ठेवून निघून जातो.

हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेक क्रिकेट चाहते चेन्नईच्या या दोन खेळाडूंनी बॉल टॅम्परिंग केल्याचा दावा करत आहेत.

काही चाहत्यांनी अंदाज लावत नेमकं काय झालं असावं हे सांगितलं आहे. त्यांच्यानुसार दोघांनी चिंगम एकमेकाला दिलं असावं असं म्हटलं आहे.

Ball tampering now?

-Home matche knowing MI’s captain won’t be available.

-Uncapped player rule.

-2nd ball in 2nd innings so spinners can grip better.

-Everything seems well planned.

Ban this shameless franchise for 2 more years!" https://t.co/XKn8DI0m3q

— Ayush (@itsayushyar) March 24, 2025