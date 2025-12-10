English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gautam Gambhir Standing Ovation: भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील पहिल्या टी-20 सामन्यातील या व्हिडीओवरुन वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 10, 2025, 09:39 AM IST
रोहित-विराटसोबत वादामुळे चर्चेत असलेल्या गंभीरने 'या' खेळाडूसाठी उभं राहून वाजवल्या टाळ्या, VIDEO चर्चेत

Gautam Gambhir Standing Ovation: भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रकाशझोतात आहे. भारतीय संघातील ज्येष्ठ खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासोबत असणाऱ्या वादामुळे तो चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील एकदिवसीय मालिकेत त्यांच्यातील वाद अनेकदा दिसतही होते. त्याचे अनेक व्हिडीओही व्हायरल झाले. यादरम्यान गौतम गंभीरचा एक नवा व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील पहिल्या टी-20 सामन्यातील या व्हिडीओवरुन वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. 

गंभीरने उभं राहून वाजवल्या टाळ्या

मंगळवारी कटकमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारताने सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरत 175 धावांवर 6 गडी बाद अशी मजबूत धावसंख्या उभारली. दुखापतीमुळे आशिया कपमधून बाहेर पडलेल्या हार्दिक पांड्याने 74 दिवसांनी पुनरागमन करताना तुफान फलंदाजी करत सामन्याचं चित्रच पालटलं.  पंड्या सहाव्या क्रमांकावर आला आणि वादळी खेळी केली. 

या सामन्यात हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (155) आणि विराट कोहली (124) याच्यानंतर टी-20 मध्ये 100 षटकार मारणारा चौथा भारतीय ठरला. त्याच्या एका सिक्सनंतर गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव उभे राहून टाळ्या वाजवताना दिसले.

पॉवरप्ले आणि मधल्या षटकांमध्ये भारताने सहा विकेट्स गमावल्या. बडोद्यासाठी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये 42 चेंडूत 77 धावा काढून आपण फिट आहोत हे सिद्ध करणाऱ्या हार्दिक पांड्याने यावेळी आता भारतीय संघात पुनरागन करण्यासाठी एकदम सज्ज असल्याचं दाखवून दिलं. त्याने निर्भय फटकेबाजी करत 28 चेंडूत सहा चौकार आणि चार षटकारांसह नाबाद 59 धावा केल्या. हार्दिक पांड्याचं हे सहावं टी-20 अर्धशतक ठरलं. 

भारताचा दमदार विजय

दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तिलक वर्मा (26) आणि अक्षर पटेल (23) यांनीही फलंदाजीत महत्वपूर्ण योगदान दिलं. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 12.3 षटकांत 74 धावांवर गारद झाला. डेवाल्ड ब्रेव्हिस (22 ) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. दक्षिण आफ्रिकेची टी-20 क्रिकेटमधील ही सर्वात कमी धावसंख्या ठरली. 

भारताकडून अर्शदीप सिंग (2/14), वरुण चक्रवर्ती (2/19), जसप्रीत बुमराह (2/17), अक्षर पटेल (2/7), शिवम दुबे (1/1) आणि पंड्या (1/16) अशा सर्वच गोलंदाजांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडी (3/31) आणि लुथो सिपामला (2/38) यांनी पाच विकेट्स घेतल्या.

Shivraj Yadav

