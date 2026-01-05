6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...; वैभव सूर्यवंशीच्या वादळापुढे गोलंदाज सैरभैर, 24 चेंडूत ठोकल्या 68 धावा, सामना थांबवण्याची आली वेळ

Vaibhav Suryavanshi Explosive Inning: भारताचा तरुण फलंदाज वैभव सूर्यवंशीकडे संघाचं भविष्य म्हणून पाहिलं जात आहे. वैभव सूर्यवंशी आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे प्रसिद्ध झाला असून, जेव्हा तो मैदानात उतरतो तेव्हा गोलंदाजही काहीसे घाबरलेले असते. कारण जर वैभव लवकर बाद झाला नाही, तर मैदानात चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पडणार हे नक्की असतं. असंच काहीसं चित्र दक्षिण आफ्रिकेच्या अंडर19 संघाविरोधातील दुसऱ्या युथ वनडे सामन्यात होतं. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सामन्याचं चित्रच पालटलं.
निर्भीड फलंदाजी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने फक्त 21 चेंडूत 10 षटकार ठोकले. समोर कोणताही गोलंदाज आला तरी वैभव अत्यंत आत्मविश्वासाने खेळत होता. त्याची स्फोटक खेळी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी ठरली.
वैभव सूर्यवंशीने मैदानात येताच आपला हेतू स्पष्ट केला. वेगवान गोलंदाज बॅसनच्या दुसऱ्या चेंडूवर आणि त्याच्या डावातील पहिल्या चेंडूवर त्याने डीप बॅकवर्ड पॉइंटवर एक जबरदस्त षटकार मारला. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर फाइन लेगवर त्याने एक षटकार ठोकला.
CAPTAIN VAIBHAV SURYAVANSHI SMASHED 68(24) vs SOUTH AFRICA U-19
- 10 Sixes & 1 four in the Innings by the 14 year old. pic.twitter.com/xuWXARyIf9
— Johns. (@CricCrazyJohns) January 5, 2026
सूर्यवंशीने बायंडा माजोलाच्या गोलंदाजीवरही दया दाखवली नाही. माजोलाच्या पाचव्या चेंडूवर त्याने डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर एक लांब षटकार मारला. त्यानंतर वैभवने बॅसनच्या पुढच्या षटकात आणखी दोन षटकार मारून गोलंदाजांवर दबाव आणला.
वैभव सूर्यवंशीने माजोलाच्या गोलंदाजीवर सातवा षटकार मारला आणि त्यानंतर आठवा षटकार मारत अवघ्या 19 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं. उल्लेखनीय म्हणजे या अर्धशतकात एकही चौकार नव्हता. वैभवचे संपूर्ण लक्ष स्टँडमध्ये चेंडू मारण्यावर होते आणि तो असे करण्यात पूर्णपणे यशस्वी झाला.
Vaibhav vikraal Suryavanshi pic.twitter.com/eqiMzYeYvI
— Anuj (@A1iconic) January 5, 2026
वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे काही वेळासाठी खेळ थांबवावा लागला होता. याचं कारण जेव्हा त्याने त्याचा सातवा षटकार मारला तेव्हा चेंडू मैदानाबाहेर गेला आणि बराच शोध घेऊनही तो सापडला नाही. यामुळे खेळ काही काळासाठी थांबवावा लागला. चेंडू बदलण्यात आला, परंतु याचा वैभववर काही परिणाम झाला नाही.
शेवटी, उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज क्रुस्कॅम्पने वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक खेळीला ब्रेक लावला. मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करत, सूर्यवंशीने चेंडू कव्हरवरून उचलला, जिथे डॅनियल बॉसमनने एक सोपा झेल घेतला. वैभव सूर्यवंशीने 24 चेंडूत 68 धावांची स्फोटक खेळी केली, ज्याचा स्ट्राईक रेट 283.33 होता.