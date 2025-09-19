English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup: 'तू ज्याला 5 सिक्स मारलेस त्याच्या वडिलांचं निधन झालं,' हे ऐकताच हादरला फलंदाज; त्याच धक्क्यात...

AFG vs SL: डावाच्या शेवटच्या षटकात मोहम्मद नबीने श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज दुनिथ वेलागेला 5 षटकार मारले होते.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 19, 2025, 07:50 PM IST
AFG vs SL: गुरुवारी झालेल्या ग्रुप बी सामन्यात मोहम्मद नबीने श्रीलंकेविरुद्ध 22 चेंडूत 60 धावा करुनही अफगाणिस्तान संघाचा आशिया कप 2025 मधील पुढील प्रवास संपुष्टात आला आहे. 40 वर्षीय नबीने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. विशेषतः दुनिथ वेलालेजला त्याने एकाच ओव्हरमध्ये 5 षटकार ठोकले. आपल्या दमदार खेळीने त्याने वय हा फक्त एक आकडा असल्याचं सिद्ध केलं. दरम्यान हाच सामना पाहत असताना दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांचं ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. काही पत्रकारांनी मोहम्मद नबीला दुनिथच्या वडिलांचं निधन झाल्याची माहिती दिली. 

दुनिथलाही त्याच्या वडिलांचं निधन झाल्याची माहिती सामना संपल्यानंतर देण्यात आली होती. संघ व्यवस्थापनानेच सामना संपेपर्यंत दुनिथला ही माहिती न देण्याचं ठरवलं होतं. सामन्यानंतर श्रीलंकेचा प्रशिक्षक त्याला वडिलांच्या निधनाची माहिती आणि धीर देताना दिसत होता. 

सामना संपल्यानंतर परतत असताना दुनिथला एकाच ओव्हरमध्ये पाच षटकार ठोकणाऱ्या मोहम्मद नबीला त्याच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल सांगण्यात आलं. हे ऐकून त्यालाही धक्का बसला. एका रिपोर्टरने त्याला सांगितलं की, "दुनिथच्या वडिलांचं निधन झालं आहे". हे सर्व व्हिडीओत कैद झालं आहे. पुढे तो सांगतो की, "त्यांना हार्ट अटॅक आला. सामना सुरु असताना मध्यातच त्यांचं निधन झालं".

नबीने सोशल मीडियावरही पोस्ट शेअर करत शोक व्यक्त केला. "दुनिथ आणि त्याच्या कुटुंबियांप्रती वडिलांच्या निधनाबद्दल मनापासून शोक व्यक्त करतो. खंबीर राहा," असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

दरम्यान या सामन्यात श्रीलंकेचा कुशल मेंडिस सामनावीर ठरला. त्याने संघाला 170 धावांचं लक्ष्य 8 चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण करण्यास मदत केली. मेंडिसने 52 चेंडूत 74 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. खेळाच्या अखेरीस कामिंदू मेंडिसनेही त्याला साथ दिली, त्याने 13 चेंडूत 26 धावा केल्या.

श्रीलंकेचा कर्णधार असालंका या सामन्यातील संघाच्या कामगिरीवर खूश होता. या विजयासह त्यांना सुपर4 मध्ये स्थान निश्चित करता आले.

"मी या कामगिरीवर खरोखरच खूश आहे. आमच्यासाठी जवळजवळ एक परिपूर्ण खेळ होता. वेगवान गोलंदाजांनी काम केलं. आमच्यासाठी फक्त शेवटचे षटक चुकलं. तुषारा हा एक अद्भुत खेळाडू आहे. तो पॉवरप्लेमध्ये दोन किंवा तीन षटके टाकतो आणि देशासाठी भूमिका बजावतो. (कुशल) परेरा झेल घेण्याच्या बाबतीत उत्कृष्ट होता. आम्हाला टी२० मध्ये सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षण संघ बनायचे आहे," असं तो सामन्यानंतर म्हणाला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

