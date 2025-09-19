Asia Cup: 'तू ज्याला 5 सिक्स मारलेस त्याच्या वडिलांचं निधन झालं,' हे ऐकताच हादरला फलंदाज; त्याच धक्क्यात...

AFG vs SL: गुरुवारी झालेल्या ग्रुप बी सामन्यात मोहम्मद नबीने श्रीलंकेविरुद्ध 22 चेंडूत 60 धावा करुनही अफगाणिस्तान संघाचा आशिया कप 2025 मधील पुढील प्रवास संपुष्टात आला आहे. 40 वर्षीय नबीने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. विशेषतः दुनिथ वेलालेजला त्याने एकाच ओव्हरमध्ये 5 षटकार ठोकले. आपल्या दमदार खेळीने त्याने वय हा फक्त एक आकडा असल्याचं सिद्ध केलं. दरम्यान हाच सामना पाहत असताना दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांचं ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. काही पत्रकारांनी मोहम्मद नबीला दुनिथच्या वडिलांचं निधन झाल्याची माहिती दिली.
दुनिथलाही त्याच्या वडिलांचं निधन झाल्याची माहिती सामना संपल्यानंतर देण्यात आली होती. संघ व्यवस्थापनानेच सामना संपेपर्यंत दुनिथला ही माहिती न देण्याचं ठरवलं होतं. सामन्यानंतर श्रीलंकेचा प्रशिक्षक त्याला वडिलांच्या निधनाची माहिती आणि धीर देताना दिसत होता.
सामना संपल्यानंतर परतत असताना दुनिथला एकाच ओव्हरमध्ये पाच षटकार ठोकणाऱ्या मोहम्मद नबीला त्याच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल सांगण्यात आलं. हे ऐकून त्यालाही धक्का बसला. एका रिपोर्टरने त्याला सांगितलं की, "दुनिथच्या वडिलांचं निधन झालं आहे". हे सर्व व्हिडीओत कैद झालं आहे. पुढे तो सांगतो की, "त्यांना हार्ट अटॅक आला. सामना सुरु असताना मध्यातच त्यांचं निधन झालं".
The moment when Mohamed Nabi was informed about the sudden demise of Dunith Wellalage’s father. Mohamed Nabi hit 5 sixes of Dunith Wellalage’s bowling in the last over of Afghanistan’s innings. pic.twitter.com/sjfAUzQvE6
— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025
नबीने सोशल मीडियावरही पोस्ट शेअर करत शोक व्यक्त केला. "दुनिथ आणि त्याच्या कुटुंबियांप्रती वडिलांच्या निधनाबद्दल मनापासून शोक व्यक्त करतो. खंबीर राहा," असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
दरम्यान या सामन्यात श्रीलंकेचा कुशल मेंडिस सामनावीर ठरला. त्याने संघाला 170 धावांचं लक्ष्य 8 चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण करण्यास मदत केली. मेंडिसने 52 चेंडूत 74 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. खेळाच्या अखेरीस कामिंदू मेंडिसनेही त्याला साथ दिली, त्याने 13 चेंडूत 26 धावा केल्या.
Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.
Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV
— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025
श्रीलंकेचा कर्णधार असालंका या सामन्यातील संघाच्या कामगिरीवर खूश होता. या विजयासह त्यांना सुपर4 मध्ये स्थान निश्चित करता आले.
"मी या कामगिरीवर खरोखरच खूश आहे. आमच्यासाठी जवळजवळ एक परिपूर्ण खेळ होता. वेगवान गोलंदाजांनी काम केलं. आमच्यासाठी फक्त शेवटचे षटक चुकलं. तुषारा हा एक अद्भुत खेळाडू आहे. तो पॉवरप्लेमध्ये दोन किंवा तीन षटके टाकतो आणि देशासाठी भूमिका बजावतो. (कुशल) परेरा झेल घेण्याच्या बाबतीत उत्कृष्ट होता. आम्हाला टी२० मध्ये सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षण संघ बनायचे आहे," असं तो सामन्यानंतर म्हणाला.