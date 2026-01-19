विराट कोहलीने ड्रेसिंग रूममध्ये हर्षित राणाला बजावलं! कारण अनुष्काला 'या' नावाने मारली होती हाक

IND VS NZ : टीम इंडियाचा गोलंदाज हर्षित राणाने (Harshit Rana) काल भारतासाठी न्यूझीलंड विरुद्ध गोलंदाजी सह फलंदाजीत सुद्धा चांगली खेळी केली. त्याने न्यूझीलंडच्या फलंदाजांच्या तीन विकेट घेतल्या तर फलंदाजीत सुद्धा अर्धशतक ठोकलं. अशातच हर्षित राणाने एक मजेदार किस्सा ऐकवला. हर्षित राणा म्हणाला की जेव्हा तो अभिनेत्री आणि विराटची पत्नी अनुष्का शर्माला पहिल्यांदा भेटला तेव्हा कोहलीने (Virat Kohli) त्याची मजा घेतली होती. हर्षितने खुलासा केला की, सराव सत्रा दरम्यान विराट त्याची मदत करतो आणि त्याच्यातील टॅलेंटला वाव देण्यात आणि आकार देण्यात विराटचं महत्वाचं योगदान आहे. हर्षित राणाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पर्थमध्ये टेस्ट डेब्यू केला होता. त्यानंतर हर्षित राणा हा टीम इंडियाचा भाग आहे.
मेन्स एक्सपी सोबत बोलताना हर्षित राणाने अनुष्का शर्माला तो पहिल्यांदा भेटला होता तो किस्सा सांगितला. हर्षित म्हणाला की सामना संपल्यानंतर अनुष्का ड्रेसिंग रूममध्ये आली. मी यावेळी त्यांच्याशी बोलताना त्यांना 'मॅडम' म्हणून संबोधले तेव्हा कोहलीने लगेच मला थांबवलं. विराटने मला सांगितलं की मी त्यांना मॅडम न बोलवता 'वाहिनी' म्हणून हाक मारू. मी त्यांना म्हटलं की, मी तिला पहिल्यांदा भेटतोय. मग विराटने अनुष्काला म्हटलं की हा तुझ्या समोर खूप सरळ वागतोय आता माझ्यावर शॅम्पेन फेकत होता'. हर्षित राणा म्हणाला की विराट कोहली हा खूप मजेशीर व्यक्ती आहे.
भारताला विजयासाठी 7 ओव्हरमध्ये 68 धावांची गरज होती. विराट कोहली चांगल्या लयीत दिसत होता आणि दुसरीकडे हर्षित राणा सुद्धा चौकार आणि षटकार मारत होता. त्यावेळी असं वाटलं की अजूनही सामना हा भारताच्या कंट्रोलमध्ये आहे. मात्र 41 बॉलवर अर्धशतक ठोकल्यावर हर्षित राणा कॅच आउट झाला. षटकार ठोकून हर्षितने त्याच्या वनडे करिअरमधील पहिलं अर्धशतक ठोकलं. इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि हर्षित राणा यांच्यात 99 धावांची पार्टनरशिप झाली.
हर्षित राणाने आतापर्यंत तीनही फॉरमॅटमध्ये भारताकडून पदार्पण केलं आहे. यात हर्षित राणाने 2 टेस्टमध्ये 4 विकेट्स, 14 वनडेत 124 धावा आणि 26 विकेट भेटल्या. टी 20 सामन्यात 48 धावा आणि 7 विकेट घेतल्या.