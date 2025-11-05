Virat Kohli Birthday: कोट्यवधींची संपत्ती अन् विक्रमांची श्रीमंती; विराट कोहलीबद्दलच्या कमी माहित असलेल्या रंजक गोष्टी एकदा पाहाच...

Happy Birthday King Kohli: भारतीय क्रिकेट संघाचा दमदार फलंदाज विराट कोहली आज त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 5 नोव्हेंब 1988 म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाला सर्वात उत्साही, मेहनत घेणारा आणि धडाकेबाज फलंदाज मिळाला तो दिवस. एकेकाळी दिल्लीतील गल्ल्यांमध्ये क्रिकेट खेळणाऱ्या विराटच्या मनात भारतीय ध्वज उंच फडकताना पाहण्याची तीव्र इच्छा असायची. त्याच्या बॅटच्या प्रत्येक ठोक्यात एक कहाणी आहे संघर्षाची, आत्मविश्वासाची आणि याच संघर्षाने शेवटी त्याला "किंग कोहली" बनवलेच . आज, तो 37 वर्षांचा होत असताना, देशभरातील चाहते केवळ एका खेळाडूचा वाढदिवस साजरा करत नाहीत तर जणू एक 'विराट' भावना साजरी करत आहेत.
Virat Kohli Net Worth: विराट कोहलीचा क्रिकेट प्रवास 2008 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा त्याने वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. "रन मशीन" हे नाव केवळ त्याच्या आकडेवारीचे प्रतिबिंब नाही तर त्याच्या मानसिक कणखरतेचे आणि शिस्तीचे प्रतीक आहे. 15 वर्षांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत विराटने जे काही साध्य केले आहे ते स्वप्नापेक्षा कमी नाही. म्हणूनच आज तो केवळ एक खेळाडूच नाही तर एक ब्रँड, गुंतवणूकदार आणि प्रेरणास्थान बनला आहे.
खेळाडू ते उद्योजक
विराट कोहलीने आपला ब्रँड केवळ क्रिकेट या क्षेत्रापुरता मर्यादित ठेवला नाही तर त्याचे रूपांतर व्यवसायात केले आणि आज त्याच्याकडे अनेक यशस्वी उपक्रम आहेत. कपडे, शूज, परफ्यूम आणि कॅफे चेन 'वन8'सारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांचा तो ब्रॅंड एंबेसिडर तर आहेच. तसेच WROGN हा कोहलीने सह-स्थापना केलेला युवा फॅशन ब्रँड आहे. 'चिझेल फिटनेस'देखील त्याने स्थापित केलेला एक नवा प्रोजेक्ट आहे. नुएवा रेस्टॉरंट हे विराटचे प्रीमियम ब्रँड असलेले उच्च दर्जाचे डायनिंग रेस्टॉरंट आहे. याशिवाय, कोहलीने ब्लू ट्राइब, रेज कॉफी, डिजिट इन्शुरन्स, स्पोर्ट कॉन्व्हो सारख्या स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करून एका आधुनिक भारतीय गुंतवणूकदाराचे उदाहरण मांडले आहे.
लक्झरी लाईफस्टाईल
त्याचा गुरुग्राम या ठिकाणचा आलिशान बंगला 80 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा आहे. या बंगल्यात एक खाजगी आर्ट गॅलरी, जिम, बार आणि स्विमिंग पूल आहेत. शिवाय, मुंबईतील जुहू येथील त्यांचा समुद्रकिनारी असलेलाअपार्टमेंट 34 कोटींचा आहे. कोहलीचं कार कलेक्शनदेखील तितकंच रग्गड असून किंग कोहली कडे ऑडी आर5 एलएमएक्स, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, मर्सिडीज जीएलएस, रेंज रोव्हर सारख्या महागड्या गाड्या आहेत.
एकूण संपत्ती किती?
1050 कोटींच्या भारघोस संपत्तीसह विराट आज भारतातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटूंमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याची एकूण संपत्ती 1050 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. ही संपत्ती केवळ क्रिकेटमधूनच नाही तर त्याच्या स्मार्ट गुंतवणूकी, ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि व्यवसायिक उपक्रमांमधून देखील मिळवली जाते. बीसीसीआयचा A ग्रेड डिलमधून त्याला वार्षिक 7 कोटी मिळतात. त्याशिवाय विराट कोहली टेस्ट सामन्यासाठी प्रति 15 कोटींचं मानधन स्वीकारतो. तसेच 6 लाख वन डे सामन्यासाठी तर 3 लाख प्रत्येक T20 सामन्यांसाठी मिळवतो.
आयपीएलमधील कमाई
किंग कोहलीने आतापर्यंत 212 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती फक्त आणि फक्त आयपीएल सामन्यांमधून मिळवली आहे. आगामी सामन्यांबद्दल बोयलचे झाले तर 2025 च्या डीममध्ये क्रिकेटपसून 21 कोटींचा करार बोनस आणि बक्षिस मिळवलं आहे. या आधी 2014मध्ये आरसीबीला प्लेऑफमध्ये नेण्यासाठी कोट्यावधींची बक्षिसे कोहलीच्या कमाईचा सर्वात मोठा भाग होती.
फक्त मैदानावर नाही तर क्रिकेटच्या मैदाना बहेरही विराटवर पैश्यांचा पाऊस पडतो. तो MRF, Puma, Audi, Nestlé, Myntra, Tissot आणि Pepsi यासह 30 हून अधिक प्रमुख ब्रँडचा एंबेसिडर आहे. 'एमआरएफ'कडून 100 कोटी 'प्यूमा 'सोबतच्या भागीदारीत जाहिरातीसाठी 110 कोटी मानधन मिळवणाऱ्या विराट आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्माची एकूण कामाई 1300 कोटींपेक्षा जास्त आहे.