English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • अरेच्चा! BCCI ने विराट कोहलीला दिले 10,000 रुपये? Vijay Hazare Trophy च्या सामन्यानंतरचा फोटो व्हायरल

अरेच्चा! BCCI ने विराट कोहलीला दिले 10,000 रुपये? Vijay Hazare Trophy च्या सामन्यानंतरचा फोटो व्हायरल

Virat Kohli: विजय हजारे ट्रॉफी मध्ये दिल्ली आणि गुजरात यांच्यात सामना झाला. यामध्ये विराट कोहलीने दमदार कामगिरी केली. सामन्यानंतर विराटचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या फोटोमुळे चर्चेला उधाण आले आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 27, 2025, 07:43 AM IST
अरेच्चा! BCCI ने विराट कोहलीला दिले 10,000 रुपये? Vijay Hazare Trophy च्या सामन्यानंतरचा फोटो व्हायरल

Virat Kohli at Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली सध्या दमदार फॉर्मात आहे. तो सध्या विजय हजारे ट्रॉफी खेळत आहे. विराटने खेळीच्या जोरावर दिल्लीने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 मधील ग्रुप डीच्या सामन्यात गुजरातवर दमदार विजय मिळवला. हा सामना शुक्रवारी बंगळुरू येथील BCCI सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड 1 वर खेळवण्यात आला. दिल्लीने हा सामना अवघ्या 7 धावांनी जिंकत गुणतालिकेत आपली पकड अधिक मजबूत केली. या सामन्यात विराट कोहलीने आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये केवळ 15 डावांत 1,000 धावा पूर्ण करणारा तो ठरला. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळाला सामनावीर पुरस्कार 

सामनावीर पुरस्कारासाठी त्याची निवड करण्यात आली आणि त्याला 10 हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. हा फोटो डीडीसीएने सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर काही चाहत्यांनी या रकमेवर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, विजय हजारे ट्रॉफीच्या साखळी सामन्यांमध्ये सामनावीर पुरस्कारासाठी 10 हजार रुपये देण्याचीच परंपरा आहे.

 

दिल्ली रनरेटसह ग्रुप डीमध्ये अव्वल

या विजयामुळे दिल्लीने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवत +0.869 अशा उत्कृष्ट नेट रनरेटसह ग्रुप डीमध्ये अव्वल स्थान पटकावले. दिल्लीची सुरुवात मात्र चांगली झाली नव्हती. सलामीवीर प्रियांश आर्य दुसऱ्याच षटकात अवघ्या एका धावावर बाद झाला. अशा अडचणीच्या क्षणी विराट कोहली मैदानात उतरला आणि डाव सावरला.

कोहलीचा खेळ 

कोहलीने सुरुवातीपासूनच आक्रमक शैली स्वीकारली. आकर्षक ड्राइव्ह आणि कट शॉट्सच्या मदतीने त्याने अवघ्या 16 चेंडूत 30 धावा केल्या आणि 29 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. दुसऱ्या टोकाला विकेट्स पडत असतानाही कोहलीने धावांचा वेग कायम ठेवला.

अर्पित राणा आणि नितीश राणा फारशी साथ देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे कोहलीला जबाबदारीने खेळावे लागले. तरीही त्याने मधल्या षटकांत चौकार मारत धावफलक हालता ठेवला. अखेरीस तो 61 चेंडूत 77 धावा करून बाद झाला. त्याच्या खेळीत 13 चौकार आणि एक षटकार होता. यानंतर कर्णधार ऋषभ पंतने संयमी पण प्रभावी खेळी करत 79 चेंडूत 70 धावा केल्या. हर्ष त्यागीने जलद 40 धावांची भर घातली आणि दिल्लीने 50 षटकांत 9 बाद 254 धावा केल्या, जो एक मजबूत स्कोअर ठरला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातने चांगला लढा दिला. आर्य देसाईने 57 धावा केल्या, तर सौरभ चौहानने वेगवान 49 धावा जोडल्या. विशाल जयस्वालनेही 26 धावांची झटपट खेळी करत सामना शेवटपर्यंत रंगतदार ठेवला. मात्र निर्णायक क्षणी दिल्लीच्या गोलंदाजांनी संयम दाखवला. प्रिन्स यादवने तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या, तर इंशात शर्माने योग्य वेळी फटकेबाजी रोखली.

अखेर गुजरातचा संघ 47.4 षटकांत 247 धावांवर आटोपला आणि दिल्लीने हा सामना 7 धावांनी जिंकत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
bcciVijay Hazare TrophyViral photoVirat Kohli

इतर बातम्या

123 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं, ऑस्ट्रेलिया - इंग...

स्पोर्ट्स