अरेच्चा! BCCI ने विराट कोहलीला दिले 10,000 रुपये? Vijay Hazare Trophy च्या सामन्यानंतरचा फोटो व्हायरल

Virat Kohli at Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली सध्या दमदार फॉर्मात आहे. तो सध्या विजय हजारे ट्रॉफी खेळत आहे. विराटने खेळीच्या जोरावर दिल्लीने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 मधील ग्रुप डीच्या सामन्यात गुजरातवर दमदार विजय मिळवला. हा सामना शुक्रवारी बंगळुरू येथील BCCI सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड 1 वर खेळवण्यात आला. दिल्लीने हा सामना अवघ्या 7 धावांनी जिंकत गुणतालिकेत आपली पकड अधिक मजबूत केली. या सामन्यात विराट कोहलीने आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये केवळ 15 डावांत 1,000 धावा पूर्ण करणारा तो ठरला.
सामनावीर पुरस्कारासाठी त्याची निवड करण्यात आली आणि त्याला 10 हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. हा फोटो डीडीसीएने सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर काही चाहत्यांनी या रकमेवर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, विजय हजारे ट्रॉफीच्या साखळी सामन्यांमध्ये सामनावीर पुरस्कारासाठी 10 हजार रुपये देण्याचीच परंपरा आहे.
PLAYER OF THE MATCH - KING KOHLI pic.twitter.com/6EMFXOIzgl
— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 26, 2025
या विजयामुळे दिल्लीने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवत +0.869 अशा उत्कृष्ट नेट रनरेटसह ग्रुप डीमध्ये अव्वल स्थान पटकावले. दिल्लीची सुरुवात मात्र चांगली झाली नव्हती. सलामीवीर प्रियांश आर्य दुसऱ्याच षटकात अवघ्या एका धावावर बाद झाला. अशा अडचणीच्या क्षणी विराट कोहली मैदानात उतरला आणि डाव सावरला.
कोहलीने सुरुवातीपासूनच आक्रमक शैली स्वीकारली. आकर्षक ड्राइव्ह आणि कट शॉट्सच्या मदतीने त्याने अवघ्या 16 चेंडूत 30 धावा केल्या आणि 29 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. दुसऱ्या टोकाला विकेट्स पडत असतानाही कोहलीने धावांचा वेग कायम ठेवला.
अर्पित राणा आणि नितीश राणा फारशी साथ देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे कोहलीला जबाबदारीने खेळावे लागले. तरीही त्याने मधल्या षटकांत चौकार मारत धावफलक हालता ठेवला. अखेरीस तो 61 चेंडूत 77 धावा करून बाद झाला. त्याच्या खेळीत 13 चौकार आणि एक षटकार होता. यानंतर कर्णधार ऋषभ पंतने संयमी पण प्रभावी खेळी करत 79 चेंडूत 70 धावा केल्या. हर्ष त्यागीने जलद 40 धावांची भर घातली आणि दिल्लीने 50 षटकांत 9 बाद 254 धावा केल्या, जो एक मजबूत स्कोअर ठरला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातने चांगला लढा दिला. आर्य देसाईने 57 धावा केल्या, तर सौरभ चौहानने वेगवान 49 धावा जोडल्या. विशाल जयस्वालनेही 26 धावांची झटपट खेळी करत सामना शेवटपर्यंत रंगतदार ठेवला. मात्र निर्णायक क्षणी दिल्लीच्या गोलंदाजांनी संयम दाखवला. प्रिन्स यादवने तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या, तर इंशात शर्माने योग्य वेळी फटकेबाजी रोखली.
अखेर गुजरातचा संघ 47.4 षटकांत 247 धावांवर आटोपला आणि दिल्लीने हा सामना 7 धावांनी जिंकत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवली.