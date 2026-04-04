IPL च्या पहिल्या सीजनमध्ये किती होता विराट कोहलीचा पगार? आता कमावतो 175 पट जास्त पैसे

IPL 2026 : टीम इंडियाचा क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) हा अशा काही मोक्या खेळाडूंपैकी एक आहे जे आयपीएलच्या (IPL) सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत सक्रिय आहे आणि त्याने आपला संघ सुद्धा बदललेला नाही. विराट कोहली हा 2008 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी जोडला गेला. यावेळी विराट हा अंडर 19 टीम इंडियात सिलेक्ट झाला होता. हेच कारण आहे की पहिल्या सीजनमध्ये त्याचा पगार हा खूप कमी होता. मात्र आज विराट कोहली हा आयपीएलचा सर्वात महागड्या खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये सामील आहे.
विराट कोहलीला आयपीएल 2008 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 लाख रुपयांना आपल्या संघात घेतलं होतं. जवळपास तीन सीजन विराट कोहली हा 12 लाखांच्या पगारावर खेळला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फ्रेंचायझीने विराट कोहलीची प्रतिभा ओळखली होती, त्यामुळे त्यांनी 2013 मध्ये त्याच्याकडे संघाचं कर्णधारपद सुद्धा सोपवलं. विराट कोहली हा 2021 पर्यंत आरसीबीचा कर्णधार होता. त्याच प्रकारे विराटचा पगार सुद्धा वाढत गेला.
विराट कोहली सुरुवातीला आयपीएलचे तीन सीजन 12 लाखांच्या पगारावर खेळला. मात्र त्यानंतर जवळपास प्रत्येकवर्षी त्याच्या कमाईत वाढ झाली. आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहलीचा पगार हा तब्बल 21 कोटी रुपये आहे. विराट कोहली हा संघातील सर्वात जास्त पैसे कमावणारा खेळाडू आहे. आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून पाहिलं तर विराटच्या कमाईत 175 पटीने वाढ झाली आहे.
आयपीएल सह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं नाव मोठं करणारा क्रिकेटर विराट कोहली हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर्सपैकी एक आहे. विराट कोहली हा आता एक खेळाडू नाही तर ब्रँड झाला असून त्यामुळे विराट हा दरवर्षी तब्बल कोट्यवधींची कमाई करतो. विराट कोहलीची एकूण संपत्ती ही 1100 कोटी रुपये आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएलमधील कमाई शिवाय विराट हा ब्रँड एंडोर्समेंटमधून सुद्धा लाखो रुपये कमाऊ शकतो.