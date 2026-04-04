IPL च्या पहिल्या सीजनमध्ये किती होता विराट कोहलीचा पगार? आता कमावतो 175 पट जास्त पैसे

IPL 2026 : विराट कोहली हा आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून आरसीबी संघाचा भाग आहे. विराट कोहली हा आता कोट्यवधींचा मालक असला तरी विराटची आयपीएलमधील पहिली कमाई ही काही लाखांमध्ये होती.   

पूजा पवार | Updated: Apr 4, 2026, 10:28 PM IST
IPL 2026 : टीम इंडियाचा क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) हा अशा काही मोक्या खेळाडूंपैकी एक आहे जे आयपीएलच्या (IPL) सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत सक्रिय आहे आणि त्याने आपला संघ सुद्धा बदललेला नाही. विराट कोहली हा 2008 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी जोडला गेला. यावेळी विराट हा अंडर 19 टीम इंडियात सिलेक्ट झाला होता. हेच कारण आहे की पहिल्या सीजनमध्ये त्याचा पगार हा खूप कमी होता. मात्र आज विराट कोहली हा आयपीएलचा सर्वात महागड्या खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये सामील आहे. 

विराट कोहलीचा पहिला पगार किती होता? 

विराट कोहलीला आयपीएल 2008 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 लाख रुपयांना आपल्या संघात घेतलं होतं. जवळपास तीन सीजन विराट कोहली हा 12 लाखांच्या पगारावर खेळला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या फ्रेंचायझीने विराट कोहलीची प्रतिभा ओळखली होती, त्यामुळे त्यांनी 2013 मध्ये त्याच्याकडे संघाचं कर्णधारपद सुद्धा सोपवलं. विराट कोहली हा 2021 पर्यंत आरसीबीचा कर्णधार होता. त्याच प्रकारे विराटचा पगार सुद्धा वाढत गेला. 

आता कमावतो 175 पट जास्त पैसे : 

विराट कोहली सुरुवातीला आयपीएलचे तीन सीजन 12 लाखांच्या पगारावर खेळला. मात्र त्यानंतर जवळपास प्रत्येकवर्षी त्याच्या कमाईत वाढ झाली. आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहलीचा पगार हा तब्बल 21 कोटी रुपये आहे. विराट कोहली हा संघातील सर्वात जास्त पैसे कमावणारा खेळाडू आहे. आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून पाहिलं तर विराटच्या कमाईत 175 पटीने वाढ झाली आहे. 

विराटची एकूण संपत्ती माहितीये का? 

आयपीएल सह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं नाव मोठं करणारा क्रिकेटर विराट कोहली हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर्सपैकी एक आहे. विराट कोहली हा आता एक खेळाडू नाही तर ब्रँड झाला असून त्यामुळे विराट हा दरवर्षी तब्बल कोट्यवधींची कमाई करतो. विराट कोहलीची एकूण संपत्ती ही 1100 कोटी रुपये आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएलमधील कमाई शिवाय विराट हा ब्रँड एंडोर्समेंटमधून सुद्धा लाखो रुपये कमाऊ शकतो. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

