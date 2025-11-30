किंग कोहलीचं 83 वं शतक! धावांची शंभरी गाठताच कसं सेलिब्रेशन केलं? पाहा Video

IND VS SA : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीने त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 83 वं शतक ठोकलं. या शतकानंतर विराट कोहलीने मैदानावर सेलिब्रशन केलं ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
रांची स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1: 30 वाजता सुरुवात झाली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. मात्र यशस्वी 18 धावा करून बाद झाला त्यामुळे विराट कोहली मैदानात आला. रोहित शर्माने विराटसोबत चांगली पार्टनरशिप केली. मात्र 51 बॉलमध्ये 57 धावा करून तो बाद झाला. यावेळी त्याने 5 चौकार आणि 3 सिक्स मारले. यासह रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला. रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत 352 सिक्स ठोकले असून त्यामुळे सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला आहे.
रोहित बाद झाल्यानंतर सुद्धा विराट कोहलीने मैदानात आपली दमदार फलंदाजी सुरु केली. त्याने 101 बॉलमध्ये त्याचं शतक पूर्ण केलं. हे शतक विराटच्या वनडे कारकिर्दीतील 52 वं तर आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83 वं शतक ठरलं. विराटने हे शतक पूर्ण केल्यावर मैदानात जल्लोष केला. त्याने आकाशाला पाहून देवाचे आभार मानले आणि गळ्यातील लॉकेटचं चुंबन घेतलं. विराट कोहली हा 120 बॉलमध्ये 135 धावा करून बाद झाला. दरम्यान त्याने 11 चौकार आणि 7 सिक्स ठोकले. 42.5 ओव्हर सुरु असताना विराट नांद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला.
विराट कोहलीने कोणत्या सामन्यात शतक ठोकले?
विराट कोहलीने भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात शतक ठोकले.
विराट कोहलीचे शतक कितवे होते?
विराट कोहलीचे शतक आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83वे आणि वनडे कारकिर्दीतील 52वे शतक होते.
रोहित शर्माने काय रेकॉर्ड नावावर केला?
रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला.