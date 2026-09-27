/6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4... किंग कोहलीचे ऐतिहासिक शतक! 15000 एकदिवसीय धावाही केल्या पूर्ण

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यामध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या संघाने दुसऱ्या डावामध्ये शुभमन गिल आणि रोहित शर्माने संघाला दमदार सुरुवात करुन दिली. या सामन्यामध्ये संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने 108 चेंडूमध्ये 110 धावांची खेळी खेळली, यामध्ये त्याने 13 चौकार आणि एक षटकार मारला. त्यानंतर भारताचा स्टार खेळाडू आणि किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विराट कोहलीने देखील संघासाठी शतक झळकावले आहे. त्याच्या या कामगिरीनंतर त्याने रेकॅार्डबुकमध्ये नाव कोरले आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यामध्ये विराट कोहली रोहित शर्माचा विकेट गेल्यानंतर मैदानामध्ये आला, त्याने फलंदाजीला भारतासाठी आक्रमक फलंदाजी करायला सुरुवात केली. विराट कोहलीने 74 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले आणि त्याने यामध्ये 6 षटकार आणि 6 चौकार मारले. त्याच्या या खेळीने संपूर्ण मैदानावर उपस्थित असलेल्या चाहत्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचे कौतुक केले.
Cometh the hour, cometh the King— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
A spectacular century from Virat Kohli in absolute style
ODI century no. for the chase master
Updates https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/tJOeopio5o
टीम इंडियाचा सुपरस्टार विराट कोहलीने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५९ धावांचा टप्पा गाठल्यानंतर १५,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण केल्या. हा पराक्रम करणारा तो केवळ दुसरा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी केवळ भारतीय दिग्गज सचिन तेंडुलकरने हा पराक्रम केला होता. मात्र, विराट कोहलीने १५,००० धावा पूर्ण करण्यासाठी तेंडुलकरपेक्षाही कमी डाव घेतले. किंग कोहलीने हा पराक्रम केवळ ३०३ डावांमध्ये केला होता. तथापि, सचिनचा विक्रम मोडणे कठीण आहे.
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महान सचिन तेंडुलकरने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये १८,००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. येथून पुढे कोहलीसाठी आणखी ३,००० धावा करणे खूप कठीण असेल. ही बातमी लिहीपर्यंत, विराट कोहलीने या सामन्यात ५७ चेंडूंमध्ये ७४ धावा केल्या आहेत. कोहली या सामन्यातही आपले शतक पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असेल. किंगने या सामन्यात नेहमीपेक्षा अधिक वेगाने फलंदाजी केली आहे, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजच्या सर्व गोलंदाजांवर प्रचंड दबाव आला आहे.