/विराट-अनुष्का होणार निर्माते; पहिल्या सिनेमामध्ये नीम करोली बाबांशी कनेक्शन?

भारताचा स्टार विराट कोहली त्याच्या कामगिरीमुळे सातत्याने चर्चेत असतो, त्याने आता टी20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. आता भारतीय संघासाठी तो फक्त एकदिवसीय फॅारमॅटमध्ये खेळताना दिसतो. तर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आता सिनेमासृष्टीपासून मागील काही काळापासून दूर आहे ती सध्या कुटुंबासोबत व्यस्त आहे. आता पुन्हा अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली चर्चेत आले आहेत त्याचे कारण अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली नव्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. मागील काही दिवसांपासून विशाल चतुर्वेदी यांचा 'हनुमान अंश' हा या सिनेमाची चर्चा देशामध्ये सुरु आहे.
'हनुमान अंश' या सिनेमाच्या सह निर्मात्या नम्रता सिंग यांनी अलिकडेच खुलासा केला होता की हा सिनेमा दो भागांमध्ये तयार करण्याची योजना आहे. या सिनेमामध्ये संभाव्य कॅमिओसाठी तिने अनेक प्रमुख भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींपर्यंत पोहोचले आहे. बॅालिवूड हंगामाशी संवाद साधताना नम्रताने खुलासा केला होता की, पहिल्या भागामध्ये उत्तराखंडच्या कैंची धाममध्ये नीम करोली बाबांच्या सुरुवातीचा काही काळ दाखवण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या भागामध्ये त्याच्या पुढील प्रवासाबद्दल दाखवले जाणार आहे. तिने काही प्रमुख सेलिब्रिटींशी संपर्क साधला आहे, ज्यांना या प्रोजेक्टबद्दल आधीच माहिती होती.
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मागील काही काळापासून सर्वांनीच पाहिले आहे की विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांची नीम करोली बाबांवर गाढ श्रद्धा आहे. हे जोडपे अनेकदा कैंची धामला भेट देते. त्यामुळे 'हनुमान अंश' या सिनेमाच्या दुसऱ्या भागामध्ये विराट आणि अनुष्का दिसण्याची शक्यता आहे. विराट आणि अनुष्का शर्मा 'हनुमान अंश 2' चा भाग असतील की नाही, याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जेव्हा 'हनुमान अंश'चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला होता, तेव्हा नीम करोली बाबांच्या मोठ्या भक्तांमध्ये विराट आणि अनुष्का यांच्या नावांचाही समावेश होता. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा सध्या लंडनमध्ये वेळ घालवत आहेत.
7 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला 'हनुमान अंश' हा 2026 सालचा सर्वात मोठा सरप्राईज हिट ठरला आहे. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, केवळ 2 कोटी रुपयांच्या माफक बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने 33 दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर 143.13 कोटी रुपयांची निव्वळ आणि 169.20 कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली आहे.