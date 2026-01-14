विराट कोहली गौतम गंभीरशी बोलत नाही? बॅटिंग कोचने उघड केली ड्रेसिंग रूममधली खरी गोष्ट

Virat Kohli and Gautam Gambhir not talk to each other: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. विराट आणि गौतम यांच्यात काहीतरी बिनसलं आहे असं दिसतं. नातेसंबंधांबाबत सोशल मीडियावर अनेक तर्कवितर्क सुरू असतात. दोघांमध्ये तणाव आहे, ते एकमेकांशी बोलत नाहीत, ड्रेसिंग रूममध्ये मतभेद आहेत अशा चर्चांना गेल्या काही काळात उधाण आलं होतं. मात्र आता भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममधून आलेल्या एका वक्तव्याने या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. भारतीय संघाचे बॅटिंग कोच सितांशु कोटक यांनी विराट कोहली आणि हेड कोच गौतम गंभीर यांच्यातील संबंधांवर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सूचक शब्दांत सांगितलं की संघातील वातावरण पूर्णपणे सकारात्मक आहे. या शिवाय विराट आणि गंभीर यांच्यात कोणताही वाद नाही.
बॅटिंग प्रशिक्षक सीतांशू कोटक सितांशु कोटक यांनी स्पष्ट केलं की विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही अनुभवी खेळाडू संघाच्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या प्लॅनिंगचा भाग आहेत. आगामी वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी असो किंवा वनडे संघाची रणनीती, या सर्व चर्चांमध्ये दोघांचा सक्रिय सहभाग असतो.
न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी बोलताना कोटक म्हणाले, “विराट आणि रोहित हे केवळ खेळाडू नाहीत, तर ते विचार करणारे क्रिकेटर आहेत. आता दोघेही एकाच फॉर्मेटमध्ये खेळत असल्याने भारताने प्रत्येक सामना जिंकावा, अशी त्यांची इच्छा असते. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा ते इतर खेळाडूंना करून देतात.”
कोटक यांच्या मते, विराट कोहली नियमितपणे गौतम गंभीरसोबत वनडे फॉर्मेटबाबत चर्चा करतो. दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या आगामी विश्वचषकासाठी कोणती दिशा योग्य ठरेल, यावरही दोघांमध्ये संवाद सुरू असतो. “मी अनेकदा त्या चर्चांमध्ये उपस्थित असतो. विराट आपला अनुभव मोकळेपणाने शेअर करतो. सोशल मीडियावर जे काही दाखवलं जातं, ते वास्तव नसतं. मी जे पाहतोय, ते पूर्णपणे सकारात्मक आहे,” असं कोटक यांनी नमूद केलं.
गेल्या काही महिन्यांपासून विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि नव्या कोचिंग स्टाफमधील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं. मात्र कोटक यांच्या वक्तव्यामुळे हे स्पष्ट झालं आहे की संघातील वरिष्ठ खेळाडू आणि प्रशिक्षकांमध्ये समन्वय उत्तम आहे.
कोटक यांनी पुढे सांगितलं की, मार्चमध्ये होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकानंतर भारतीय संघाला एकदिवसीय क्रिकेटमधील बदललेल्या नियमांनुसार आपल्या फलंदाजीवर पुन्हा काम करावं लागेल. 34व्या ओव्हरनंतर नवीन चेंडू वापरण्याच्या नियमामुळे 35 ते 50 ओव्हरदरम्यान गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला दोन चेंडूंमधून एक निवडण्याचा पर्याय मिळणार आहे. त्यामुळे खेळाच्या परिस्थितीनुसार फलंदाजीची रणनीती बदलावी लागणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.