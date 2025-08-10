रोहित-विराटच्या मागे हात धुवून लागलंय BCCI? आता नवी अट, अपमान करून बाहेर काढण्याची तयारी?

BCCI : भारतीय क्रिकेट बोर्डाने आता जवळपास निश्चित केलंय की विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांना 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये खेळवायचं नाही. बीसीसीआयच्या (BCCI) काही हालचालींमध्ये याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. गेल्या दीड दशकापासून टीम इंडियाची (Team India) जबाबदारी सांभाळणाऱ्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची वनडे क्रिकेटमधून लवकरच निवृत्ती होऊ शकते असे संकेत या निमित्ताने मिळत आहेत.
आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चा खिताब जिंकण्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचे मोठे योगदान होते. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाने वनडे फॉरमॅटमध्ये कोणतीही सीरिज खेळलेली नाही. दैनिक जागरणच्या एका रिपोर्टनुसार बीसीसीआय सूत्रांनी सांगितले की, रोहित आणि विराटला जर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीचा शेवट करायचा असेल तर त्यांच्याकडे हा एक गोल्डन चान्स आहे. रोहित आणि विराटने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधला शेवटचा सामना हा सोबतच खेळला होता.
भारत ऑस्ट्रेलिया तीन सामन्यांची वनडे सीरिज :
पहिला वनडे, पर्थ, 19 ऑक्टोबर
दूसरा वनडे, एडिलेड, 23 ऑक्टोबर
तीसरा वनडे, सिडनी, 25 ऑक्टोबर
सूत्रांच्या माहितीनुसार रोहित आणि विराटला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर सुद्धा खेळायचं असेल तर त्यांना डिसेंबर पासून वनडे फॉरमॅटमध्ये होणारे देशांतर्गत सामने खेळावे लागतील. दोघांना विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या राज्याच्या संघाकडून खेळायला उतरावे लागेल. बीसीसीआयची सक्ती आणि नवीन नियमांमुळे विराट आणि रोहितला 2025च्या सुरुवातीला रणजी ट्रॉफीचे सामने सुद्धा खेळावे लागले होते. त्यामुळे कदाचित रोहित आणि विराट या दिग्गज खेळाडूंची ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिज शेवटची ठरू शकते.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांनी वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर मे 2025 मध्ये पुन्हा एकदा दोघांनी इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याचे जाहीर केले. रोहित आणि विराटने आगामी आयसीसी वर्ल्ड कप 2027 खेळावा अशी त्यांच्या चाहत्यांची इच्छा आहे. परंतु 2025 चार अखेरीस होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर दोघे वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करू शकतात. विराटने आतापर्यंत 2011, 2015, 2019 आणि 2023 या वनडे वर्ल्ड कपचा भाग होता. तर रोहित शर्मा 2015, 2019 आणि 2023 वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता.
ऑस्ट्रेलिया दौरा विराट आणि रोहितसाठी का महत्त्वाचा आहे?
बीसीसीआय सूत्रांनुसार, ऑस्ट्रेलिया दौरा हा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय वनडे कारकिर्दीचा शेवटचा दौरा असू शकतो. हा त्यांच्यासाठी निवृत्तीपूर्वीचा "गोल्डन चान्स" मानला जात आहे,
बीसीसीआयने विराट आणि रोहितसाठी कोणत्या अटी ठेवल्या आहेत?
रोहित आणि विराट यांना ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतरही वनडे क्रिकेट खेळायचे असेल, तर त्यांना डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या राज्याच्या संघाकडून खेळावे लागेल. बीसीसीआयच्या नवीन नियमांमुळे यापूर्वी त्यांना रणजी ट्रॉफी सामने खेळावे लागले होते.
विराट आणि रोहित यांनी यापूर्वी कोणत्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेतला आहे?
विराट कोहली: 2011, 2015, 2019, आणि 2023 वनडे वर्ल्ड कपचा भाग होता.
रोहित शर्मा: 2015, 2019, आणि 2023 वनडे वर्ल्ड कपचा भाग होता.