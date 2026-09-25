/प्रॅक्टिस सेशन दरम्यान विराट कोहलीला भडकला, चिडून मैदानात सोडून ड्रेसिंग रूममध्ये परतला, नेमकं काय घडलं?

Virat Kohli Angry During IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात येत्या 27 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. रविवारी तिरुअनंतपुरमच्या ग्रीनफिल्ड स्टेडीयमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यासाठी दोन्ही संघ दोन दिवस आधीच तिरुअनंतपुरम येथे दाखल झालेत. दोन्ही संघांनी आपल्या सराव सत्राला सुरुवात केली आहे. यावेळी रोहित आणि विराट सारखे अनुभवी भारतीय खेळाडू सुद्धा संघात सामील आहेत. त्यामुळे इंग्लंड वनडे सीरिजनंतर ते कसे परफॉर्म करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान भारताच्या सराव सत्रादरम्यान विराट कोहली हा चिडलेला दिसला, तो भडकून ड्रेसिंग रूममध्ये परतला. मात्र यावेळी नेमकं काय घडलं होतं याविषयी बरीच चर्चा रंगली आहे.
सराव सत्रादरम्यान विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे मैदानात सराव करत होते. त्यावेळी कर्णधार शुभमन गिल आणि हेड कोच गौतम गंभीर सुद्धा तिथे पोहोचले. मात्र थोड्याच वेळात विराट नेट्स सरावानंतर रागात ड्रेसिंग रूमकडे जाताना दिसला आणि त्याची बॉडी लँग्वेज सुद्धा फार चांगली नव्हती. त्यावरून स्पष्ट कळत होतं की काहीतरी बिनसलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या सीरिजमध्ये यशस्वी जयस्वालला संधी देण्यासाठी जागा बनत नाहीये. श्रेयस अय्यरची जागा बनत असली तरी ती नंबर 4 वर आहे. अशातच टीम मॅनेजमेंट यशस्वी आणि रोहित शर्माला ओपनर म्हणून तर नंबर तीनवर शुभमन गिल आणि विराट कोहलीला नंबर चारवर खेळवायचं प्लॅनिंग करत आहे. आता हा मेसेजे जसा विराट कोहलीकडे तसा विराट भडकला. तो नेट्स सरावानंतर काहीतरी बडबडत ड्रेसिंग रूमकडे गेला. विराट कोहलीचा राग येणं काहीसं साहजिक आहे कारण नंबर तीनवर फलंदाजी करूनच त्याने महारेकॉर्ड बनवला आहे.
तिरुवनंतपुरममधील वृत्तांनुसार, संघ व्यवस्थापनाला शुभमन गिलला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवायचे आहे. कारण तो वनडे क्रिकेटमध्ये सातत्याने ओपनर फलंदाजी करत आलाय आणि त्याने नवीन बॉलचा सामना करताना चांगली फलंदाजी करून दाखवली आहे. टीम मॅनेजमेंटच्या निदर्शनास ही बाबही आणून देण्यात आली की, टेस्ट सामन्यांमध्ये शुभमन गिल सातत्याने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत असून वनडे सामन्यांमध्येही त्याच क्रमांकावर खेळताना त्याला कोणतीही अडचण येऊ नये. तेव्हा आता रविवारी 27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यात विराट कोहली किती क्रमांकावर फलंदाजी करताना दिसतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
27 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : पहिला सामना : दुपारी 2 वाजता
30 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : दुसरा सामना : दुपारी 2 वाजता
3 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : तिसरा सामना : दुपारी 2 वाजता