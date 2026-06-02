/IPL विजयानंतर विराट-अनुष्का प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी! भेटीचे फोटो व्हायरल

Virat Anushka Vrindavan Visit : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली, फायनलच्या सामन्यामध्ये विराट कोहलीने नाबाद मॅचविनिंग खेळली. त्याने अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सविरुद्ध 75 नाबाद धावा केल्या आणि त्याला सामनावीर म्हणून पुरस्कार देखील देण्यात आला. फायनलच्या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने एकतर्फी सामना जिंकला असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आता विराट कोहली आणि त्याच्या पत्नीचे काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, आरसीबीचा संघ सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियन झाल्यानंतर विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी प्रेमानंद महाराजांना भेटण्यासाठी वृंदावन येथील राधा केली कुंज आश्रमाला भेट दिली.
आरसीबीच्या संघाने मागील वर्षी पहिल्यांदा आयपीएलची ट्रॅाफी नावावर केली होती, त्यानंतर आता या सिझनमध्ये त्याच्या विजेतेपदाचे रक्षण करत त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली. मागील काही वर्षापासून अनेकदा विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा अनेक मालिका, स्पर्धा किंवा काही चांगले झाल्यानंतर काही घडल्यानंतर प्रेमानंद महाराजांच्या भेटीला जात असतात. आता पुन्हा एकदा ते दोघेही महाराजांना भेटण्यासाठी वृंदावनला पोहोचले आहेत. वृंदावनला पोहोचल्यानंतर त्या दोघांनी संतांसोबत काही वेळ घालवला आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शन घेतले. त्यांच्या या भेटीचे आश्रम परिसरात आणि भक्तांमध्ये मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
आश्रमामध्ये असलेले काही लोक हे विराट आणि अनुष्का या दोघांना पाहण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, त्याने अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. विराट कोहली आणि अनुष्का या दोघांचा वृदांवनला गेल्यानंतरचा त्यांचा लुक चर्चेत आहे. वृंदावनला विराट कोहली हा ब्राऊन रंगाचा कुर्ता आणि ऑफ-व्हाइट पँट त्याने घातली आहे. तर अनुष्का शर्माने फिकट गुलाबी रंगाचा कुर्ता त्यावर गडद गुलाबी/फ्यूशिया रंगाची ओढणी घेतली आहे. त्याचबरोबर दोघांनीही साधा लूक केला आहे, त्याचबरोबर दोघांच्या कपाळावर टिळा देखील लावलेला आहे.
आयपीएल 2026 मधीली आरसीबीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने या सिझनमध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली आहे. आयपीएल 2026 मधील विराट कोहलीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने या सिझनमध्ये 675 धावा केल्या. यामध्ये त्याने १ शतक आणि 5 अर्धशतक झळकावले.