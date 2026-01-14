English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  विराट कोहली बनला जगातील नंबर 1 चा फलंदाज, रोहितची खुर्ची खेचली, ICC ची ताजी रँकिंग पासून व्हाल हैराण

विराट कोहली बनला जगातील नंबर 1 चा फलंदाज, रोहितची खुर्ची खेचली, ICC ची ताजी रँकिंग पासून व्हाल हैराण

Virat Kohli ICC ODI Ranking : आयसीसीने त्यांची ताजी वनडे रँकिंग जाहीर केली असून यात फलंदाजांमध्ये विराट कोहलीने नंबर 1 चं स्थान पटकावलं आहे. तर रोहित शर्माची या रँकिंगमध्ये घसरण झालीये. 

पूजा पवार | Updated: Jan 14, 2026, 04:30 PM IST
Photo Credit - Social Media

Virat Kohli ICC ODI Ranking : विराट कोहली हा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटमध्ये नंबर १ चा फलंदाज बनला आहे. आयसीसीने आज आपली ताजी रँकिंग जाहीर केली असून यात रोहित शर्माची नंबर १ वरून घसरण झालीये. रोहित शर्माची तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झालीये. न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरिल मिचेलला सुद्धा एका स्थानाचा फायदा झाला असून तो नंबर 2 वर पोहोचला आहे. 

विराट कोहली बनला नंबर 1 फलंदाज : 

विराट कोहलीने न्यूझीलंड विरुद्ध पहिल्या वनडेमध्ये 93 धावांची जबरदस्त खेळी केली. ही खेळी करताना तिने 1 षटकार आणि 8 चौकार लगावले. मात्र विराट या सामन्यात आपलं शतक पूर्ण करू शकला नाही. त्याला या सामन्यात प्लेअर ऑफ द मॅचचा खिताब मिळाला. आता दोन दिवसांनी त्याला आपल्या या खेळीसाठी मोठं गिफ्ट मिळालं आहे आणि ते म्हणजे आयसीसी रँकिंग वनडेमधील नंबर 1 चं स्थान. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2 शतक केल्यावर तो दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला. 

रोहित शर्माची घसरण : 

रोहित शर्माने न्यूझीलंड विरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात 26 धावा केल्या. ज्यामुळे त्याला आयसीसी रँकिंगमध्ये सुद्धा नुकसान झाले. तो बराच काळ नंबर 1 वर होता, पण आजच्या क्रमवारीत तो दोन स्थानांनी घसरून तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. रोहितने न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यातही केवळ 24 धावा केल्या आणि तो अपयशी ठरला.

न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिशेलने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात 84 धावांची शानदार खेळी केली. तो आयसीसी एकदिवसीय फलंदाजांच्या क्रमवारीत 784 रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. अव्वल स्थानावर पोहोचलेला विराट कोहली त्याच्यापेक्षा फक्त 1 पॉइंटने पुढे आहे.

हेही वाचा : टी-20 वर्ल्ड कप पुन्हा वादात! पाकिस्तानी वंशाच्या चार खेळाडूंचा भारतीय Visa रद्द, एकाने भारताविरुद्ध केली वादग्रस्त पोस्ट

 

आयसीसी वनडे फलंदाजांची रँकिंग : 

785 - विराट कोहली (भारत)
784 - डेरिल मिचेल (न्यूझीलंड)
775 - रोहित शर्मा (भारत)
764 - इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)
725 - शुभमन गिल (भारत)
722 - बाबर आजम (पाकिस्तान)
708 - हैरी ट्रेक्टर (आयर्लंड)
701 - शाई होप (वेस्टइंडीज)
690 - चरिथ असलंका (श्रीलंका)
682 - श्रेयस अय्यर (भारत)

