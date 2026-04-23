  • Virat Kohli च्या रेस्टॉरंटला लागले टाळे! कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, कोर्टाने घेतला निर्णय

Virat Kohli च्या रेस्टॉरंटला लागले टाळे! कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, कोर्टाने घेतला निर्णय

Virat Kohli News : विराट कोहली सध्या आयपीएल 2026 खेळण्यात व्यस्त आहे. आयपीएल 2026 स्पर्धा सुरु असताना विराट कोहली सध्या चर्चे आहे, मिळालेल्या माहितीनुसार बंगळुरुमध्ये असलेले विराट कोहलीचे वन8 कम्यून बंद पडले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 23, 2026, 02:33 PM IST
Virat Kohli च्या रेस्टॉरंटला लागले टाळे! कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, कोर्टाने घेतला निर्णय

आरसीबीमधील स्टार विराट कोहलीच्या रेस्टॉरंटला लागले टाळे : आरसीबीच्या संघातील स्टार खेळाडू किंग कोहली सध्या आयपीएल 2026 खेळण्यात व्यस्त आहे. आयपीएल 2026 मध्ये आरसीबीच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. आता संघ यंदा सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. आयपीएल 2026 मध्ये आरसीबीच्या संघाने 6 सामने खेळले आहेत, यामधील संघाला 4 सामन्यामध्ये विजय मिळवता आला आहे तर २ सामन्यांमध्ये संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता आरसीबीचा स्टार खेळाडू विराट कोहली हा आयपीएल 2026 दरम्यान तो सध्या चर्चेत आला आहे. बंगळुरुमध्ये असलेले विराट कोहलीचे वन8 कम्यून (One8 Commune) रेस्टॉरंट कोर्टाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

का झाले विराट कोहलीचे रेस्टॉरंट बंद? 

विराट कोहलीचे हे रेस्टॉरंट मागील काही दिवसांपासून चर्चेत पाहायला मिळाले होते. मागील काही दिवसांपासून या रेस्टॉरंटसोबत चाललेल्या आर्थिक वादामुळे रेस्टॉरंटला बंद करण्याचा निर्णय घेण्याच आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात येत आहे की, हे रेस्टॉरंट हे ट्रायो हिल्स हॉस्पिटॅलिटी कंपनीद्वारे चालवले जात आहे. या रेस्टॉरंटवर 2 कोटीहून अधिक थकबाकी होती अशी माहिती समोर आली आहे. 

रेस्टॉरंटचे प्रकरण न्यायालयात! 

विराट कोहलीचे रेस्टॉरंट मागील सहा महिन्यांपासून थकबाकी वाढत चालली होती. यामध्ये देखभाल शुल्क आणि महसुलातील वाटा यांचा समावेश होता. या रेस्टॉरंटला अनेक नोटीसा देखील पाठवण्यात आल्या होत्या पण तरिही पैसे भरण्यात न आल्यामुळे हा वाद आणि हे प्रकरण न्यायालयामध्ये पोहोचले. त्यामुळे आता अखेरीस रेस्टॉरंट बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

विराट कोहलीने केले हातवर

विराट कोहलीने या रेस्टॉरंटमध्ये आधी इन्व्हेंट्स केले होते पण त्यानंतर आता क्रिकेटपटू विराट कोहली याने या आउटलेटपासून स्वतःला आधीच दूर केले आहे असे सांगितले जात आहे. त्याने त्या ठिकाणाहून आपल्या ब्रँडचे नावही काढून टाकले आहे अशी माहिती समोर आली आहे. दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता आणि नोएडा यांसारख्या शहरांमध्ये वन८ कम्युन ब्रँडचे आणखी काही आउटलेट्स अजूनही चालवले जात आहेत. ही एक शाखा बंद झाल्याने संपूर्ण ब्रँडवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

विराट कोहलीची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी

आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 6 सामने खेळले आहेत. विराट कोहलीने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत 6 सामन्यांमध्ये 247 धावा केल्या आहेत. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

