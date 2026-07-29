/कोहलीने मुंबईमध्ये घेतला आलिशान अपार्टमेंट! जाणून घ्या विराट-अनुष्काच्या घराची किंमत अन् पत्ता

भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली सध्या त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड एकदिवसीय मालिकेमध्ये तो सहभागी झाला होता. आता त्याच्या संदर्भात एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच विराट कोहलीने अलिबागमध्ये आलिशान बंगला घेतल्याची माहिती समोर आली होती. आता त्याने मुंबईमध्ये आणखी एक आलिशान अपार्टमेंट खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. वृतांनी माहिती दिली आहे की, विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा यांनी त्यांच्या मालमत्तांमध्ये एक आलिशान अपार्टमेंटची भर घातली आहे.
वृतांनी सांगितले आहे की, नुकताच मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवामध्ये एक महागडा फ्लॅट खरेदी केला आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्ताने माहिती दिली आहे की, मालमत्ता घेताना नोंदणी कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माने गोदरेज स्कायशोर इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर अपार्टमेंट घेतला आहे. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माने 2644 चौरस फुटांचा एक फ्लॅट असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढेच नाही तर 316 चौरस फुटांच्या खासगी कार पार्किंग देखील घेतली असल्याचे सांगितले आहे. या अपार्टमेंटच्या किंमतीबद्दल घेतली माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
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विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी खरेदी केलेल्या विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा 18.29 कोटी असल्याचे समोर आले आहे. हे मूल्य विराट कोहलीच्या आयपीएल 2026 च्या पगाराच्या जवळपास आहे. मागील 19 वर्षापासून विराट कोहली आरसीबीकडून खेळत आहे त्याने आरसीबीचे कर्णधारपद देखील स्वीकारले आहे. या दिग्गज फलंदाजाने त्या हंगामासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूकडून 21 कोटींचा पगार घेतला होता. अहवालामध्ये असेह सांगण्यात आले आहे की, 21 जुलै रोजी हा अपार्टमेंटची नोंदणी करण्यात आली होती, या जोडप्याने 1.09 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क म्हणून अतिरिक्त 30000 रुपये देखील भरले असल्याची माहिती आहे.
विराट आणि अनुष्काच्या इतर मालमत्तेबद्दल सांगायचे झाले तर विराट कोहलीच्या नावावर मुंबईमधील वरळीत 7,171 चौरस फुटांचे एक अपार्टमेंट, गुरुग्राममध्ये एक आलिशान बंगला आणि अलिबागमध्ये एक फार्महाऊस आहे. त्याचबरोबर त्याचे इंग्लंडमध्ये देखील मालमत्ता असल्याची माहिती आहे कारण तो बराच काळ इंग्लंडमध्ये देखील वेळ घालवतो.