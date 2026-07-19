/IND VS ENG 3rd ODI : लॉर्ड्स मैदानावर सचिन तेंडुलकरचा 19 वर्ष जुना रेकॉर्ड मोडणार विराट कोहली

IND VS ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सीरिजचा शेवटचा सामना खेळवला जाईल. सध्या सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत असल्याने हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो चा असेल. मात्र या सामन्यात भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली याच्याकडे दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा 19 वर्ष जुना रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असेल. या सामन्यात विराटने शतक ठोकलं तर तो वनडे क्रिकेट इतिहासात सर्वात वेगवान 15 हजार धावा करण्याचा रेकॉर्ड करु शकतो.
सचिन तेंडुलकर हा वनडे क्रिकेट इतिहासातील एकमेव फलंदाज आहे ह्याने 15 हजार धावांचा आकडा गाठला आहे. त्याने वर्ष 2007 मध्ये आपल्या करिअरमध्ये 377 वनडे इनिंग खेळल्या 15 हजार धावा पूर्ण केल्या. मात्र आता याला 19 वर्ष लोटली आहेत. मात्र सचिन तेंडुलकरचा हा रेकॉर्ड मोडलेला नाही. विराट कोहली हा रेकॉर्ड मोडण्याच्या खूप जवळ आहे. विराट कोहलीने आतापर्यंत करिअरमध्ये 301 इनिंग खेळल्या असून 14867 धावा सुद्धा केल्या आहेत. विराट कोहली जर इंग्लंड विरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात लॉर्ड्स मैदानावर 133 धावा केल्या तर तो इतिहासमध्ये सर्वात जलद 15 हजार धावा पूर्ण करणारा फलंदाज बनेल.
विराटच्या नावावर त्याच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील 300 डावांनंतर सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम आधीच जमा आहे. त्या टप्प्यापर्यंत त्याने 14,802 धावा केल्या होत्या, तर तितक्याच इनिंगनंतर सचिन तेंडुलकरने 12,015 धावा केल्या होत्या.
19 जुलै रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. सीरिजमधील पहिला सामना हा भारताने तर दुसरा सामना हा इंग्लंडने जिंकला. आता शेवटचा सामना जिंकणारा संघ सीरिज जिंकेल. वनडे सीरिजपूर्वी भारताचा टी20 संघ सुद्धा इंग्लंड दौऱ्यावर आला होता. मात्र पाच सामन्यांच्या सीरिजमधील पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर उर्वरित सर्व चार सामन्यात त्यांना पराभूत व्हावं लागलं होतं. इंग्लंडने पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध टी20 सीरिज जिंकली होती. तेव्हा आता भारतीय संघाच्या वनडे संघाने सुद्धा ही सीरिज गमावली तर भारतासाठी हा लाजिरवाणा इंग्लंड दौरा ठरेल.