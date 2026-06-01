/विजयाच्या आनंदात विराट बेभान, अनुष्काचा हात धरून कोहली लागला नाचायला! Video व्हायरल

Virat Kohli Anushka Sharma Dance Video : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सलग दुसऱ्यांचा आयपीएलचे विजेतेपद नावावर केले. त्यानंतर आता त्यांनी मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्या रेकॅार्डची बरोबरी केली आहे. कालच्या सामन्यामध्ये पहिल्या डावामध्ये गुजरात टायटन्सचा संघ फलंदाजीमध्ये ढासळला आणि त्यानंतर आरसीबीच्या संघाने त्यांना सामन्यामध्ये कमबॅक करण्याची संधी दिली नाही. आरसीबीच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर मैदानावर तर संघाने सेलिब्रेशन केले त्याचबरोबर संघाचा अनुभवी आणि स्टार विराट कोहलीने फायनलच्या सामन्यामध्ये मॅचविनिंग खेळी खेळली. त्याच्या जोरावर संघाने सलग लक्ष्य पार केले.
टीम चॅम्पियन झाल्यानंतर विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांचा व्हिडिओ आरसीबीच्या संघाने सोशल मिडियावर शेअर केला आहे. आरसीबीने सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये विराट कोहली नाचताना दिसत आहे. विराट कोहली आरसीबी दुसऱ्यांदा चॅम्पियन झाल्यानंतर तो फारच आनंदी दिसत आहे. सामना झाल्यानंतर आरसीबीची एक पार्टी झाली यामध्ये विराट कोहली आणि त्याची पत्नी देखील त्या पार्टीला होते. यावेळी विराट कोहली हा त्याच्या पत्नीचा हात धरुन नाचत होता, दोघेही या व्हिडिओमध्ये आनंदी दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत. आहे.
विराट या व्हिडिओमध्ये दिनेश कार्तिकसोबत देखील नाचताना दिसला आहे. या व्हिडिओमध्ये अनेक त्याच्या चाहत्यांच्या कमेंट येत आहेत विराट आणि अनुष्का हे दोघांना नाचताना पाहून कमेंटमध्ये चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. रजर पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफीवर नाव कोरले आहे. मागील सिझनमध्ये 18 वर्षानतर आरसीबीच्या संघाने पहिल्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली, त्यानंतर या सिझनमध्ये सलग दुसऱ्यांदा त्यांनी ट्रॅाफी जिंकली आहे.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026
Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG
फायनलच्या सामन्यामध्ये विराट कोहलीने महत्वाची खेळी खेळली, या सामन्यात त्याने नाबाद 75 धावा केल्या. आयपीएल 2026 मधील विराट कोहलीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने या सिझनमध्ये 675 धावा केल्या, त्याने या सिझनमध्ये 165.85 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. त्याने या सिझनमध्ये सर्वाधिक धावासंख्या 105 केली. या सिझनमध्ये त्याने 5 अर्धशतक आणि 1 शतक ठोकले.