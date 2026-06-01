IPL Final मध्ये विजयी Six नंतर विराटने केलेल्या 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? कोणाला डिवचलं? | Video

RCB IPL 2026 Final Win Virat Kohli Celebration Meaning: विराट कोहली हा कायमच त्याच्या अनोख्या सेलिब्रेशन्ससाठी ओळखला जातो. संघाचा षटकार मारुन दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकून दिल्यानंतर विराटने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेत आहे. पण याचा नेमका अर्थ काय?
RCB IPL 2026 Final Win Virat Kohli Celebration Meaning: रविवारी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूने आपलं दुसरं जेतेपद पटकावलं. खणखणीत षटकार लगावत आरसीबीला दुसरे आयपीएल विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर काही क्षणांमध्ये स्टार फलंदाज विराट कोहलीने एक आगळं-वेगळं आणि अनोखं सेलिब्रेशन केलं. सलग दुसऱ्या वर्षी आयपीएलच्या चषकावर नाव कोरल्यानंतर विराटने केलेलं हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. विजयी षटकार ठोकल्यानंतर, कोहली प्रेक्षकांकडे वळला, कोणाकडे तरी बोट दाखवले आणि हाताने वाटी दाखवतो तशी खूण केली. हे सेलिब्रेशन विराटने मुद्दाम केल्याचं दिसत आहे. मात्र या सेलिब्रेशनचा नेमका अर्थ काय याबद्दलच्या वेगवेगळ्या चर्चासुरु झाल्या आहेत. खरं तर या सेलिब्रेशनचा अर्थ लगेच स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळेच ऑनलाइन माध्यमावर या सेलिब्रेशनसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
विराटने दमदार खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर काही मिनिटांतच, चाहते त्याच्या या अनोख्या सेलिब्रेशनचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू लागले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विराटच्या सेलिब्रेशनवरुन प्रतिक्रियांचा जणू पूरच आला. अनेक युझर्सने सेलिब्रेशनचे व्हिडिओ क्लिप्स शेअर केल्या. अनेक क्रिकेट चाहत्यांना विराटच्या या सेलिब्रेशनमध्ये काही छुपा संदेश आहे का किंवा तो एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला किंवा समर्थकांच्या गटाला उद्देशून होता का? असे प्रश्न ऑनलाइन विचारले जाऊ लागले. एका चाहत्याने, "कोणीतरी विराटच्या सेलिब्रेशनबद्दल सांगू शकेल का?" असा सवाल केला तर दुसऱ्याने, "मी त्याला याआधी असे करताना कधीही पाहिले नाही. याचा काय अर्थ आहे?" अशी विचारणा केली.
Virat Kohli looked surprisingly calm after hitting the winning shot. It almost felt like lifting trophies has become second nature to him. But the emotions and joy during last season's title triumph were truly unmatched.— Faruk (@uf2151593) May 31, 2026
मैदानावरील आपल्या उत्कट आणि भावपूर्ण सेलिब्रेशनसाठी विराट ओळखला जातो. आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधण्यासाठी किंवा आपल्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे क्षण साजरे करण्यासाठी अनेकदा विराटने अशी सेलिब्रेशन केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मात्र दुसऱ्यांदा आयपीएल जिंकल्यानंतर, विराटने केलेल्या या सेलिब्रेशनमुळे त्याचे काही कट्टर चाहत्यांनाही गोंधळात टाकले आहे, हे मात्र नक्की. या सेलिब्रेशनचे व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागताच, ऑनलाइन अनेक तर्कवितर्क मांडले जात आहेत.
What is the meaning of this celebration?? This gesture for whom?? Is virat kohli was replying someone??#rcbvsGt #Gtvsrcb pic.twitter.com/IYVvQphWkN— Bhaisahab (@Bhai_saheb) May 31, 2026
2nd Trophy and see Virat Kohli celebration— Raja (@_raja_kumar) May 31, 2026
मात्र कोहली किंवा आरसीबीच्या संघामार्फत या सेलिब्रेशनसंदर्भात तात्काळ संदर्भ काय आहे याचा खुलासा देण्यात आलेला नाही. आरसीबीने ऐतिहासिक विजेतेपद साजरे केले असताना आणि कोहली पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याचं रविवारी दिसून आलं. मात्र विजयी षटकार लगावल्यानंतर त्याने केलेल्या सेलिब्रेशनने चाहत्यांमध्ये अर्थासंदर्भातील गूढ वाढलं असून चाहत्यांना एक विषय चर्चेसाठी मिळाला आहे. विराट आता जेव्हा केव्हा बोलले तेव्हा या हावभावाबद्दल आणि सेलिब्रेशनसंदर्भात काही स्पष्टीकरण देतो का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.