0, 0, W, wd, W, 0, 0... विराट कोहली 'गोल्डन डक'वर आऊट! शुभमनचाही गेम ओव्हर

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये तिसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये भारताने पहिले फलंदाजी करत पहिल्या तीन ओव्हरमध्ये भारताच्या संघाची एकाच ओव्हरमध्ये फलंदाजी पूर्णपणे अडचणीमध्ये आली आहे. भारतीय संघाचे दोन महत्त्वाचे आणि दमदार फार्ममध्ये असलेले विराट कोहली आणि भारताचा कर्णधार शुभमन गिल यांना वेस्ट इंडिजने सुरुवातीच्या ओव्हरमध्येच त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. जेडन सील्सने या सामन्यामध्ये आतापर्यत कामगिरीबद्दल सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, या सामन्यामध्ये भारताने पहिले फलंदाजी करत पहिल्या ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने फक्त 2 धावा दिल्या. तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील फक्त 1 धाव दिली, तिसरी ओव्हर टाकण्यासाठी जेडन सील्स गोलंदाजीला आला. त्याने पहिला आणि दुसरा चेंडूवर एकही धाव दिली नाही, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल हा स्टंम्प आऊट झाला आणि भारताच्या संघाला पहिला मोठा धक्का बसला. मागील सामन्यामध्ये शुभमन गिलने 200 हून अधिक नाबाद धावा केल्या. या सामन्यामध्ये त्याने 1 धाव केली आणि विकेट गमावली.
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जेडन सील्सने तिसऱ्या चेंडूवर शुभमन गिल बाद झाल्यानंतर त्याने चौथ्या चेंडूवर वाईट बॅाल टाकला. पाचव्या चेंडूवर विराट कोहली 'गोल्डन डक'वर बाद झाला. शुभमन गिलचा विकेट गेल्यानंतर विराट कोहली फलंदाजीला आला होता पण तो मैदानावर फार काही प्रभाव पाडू शकला नाही. टीम इंडियाने तिसऱ्या षटकात दोन गडी गमावले. शुभमन गिलनंतर, विराट कोहली खातेही न उघडता जेडन सील्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. टीम इंडियाने तीन षटकांत दोन गडी गमावून चार धावा केल्या. जेडन सील्सने भारताच्या संघाविरुद्ध 4 ओव्हर टाकल्या आणि त्याने 10 धावा देत दोन विकेट्स घेतले आहे.
BACK-TO-BACK WICKETS!— Rehan (@imrehan056) October 3, 2026
Jayden Seales strikes again!
Virat Kohli dismissed for a golden duck! pic.twitter.com/gzvIusBuqk
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार.