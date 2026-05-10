Virat Kohli video : उर्विल पटेलचा शो पाहताना 'किंग कोहली'ची देखील नजर हटली नाही, विराटचा VIDEO व्हायरल

Virat Kohli Video : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर विराट कोहलीचा वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. यामध्ये चक्क सामन्याआधी विराट कोहली सीएसके विरुद्ध एलएसजीचा सामना पाहताना दिसला.
Virat Kohli Viral video : आयपीएल 2026 च्या या सुपर संडेमध्ये आज दोन सामने खेळवण्यात आले. या स्पर्धेतील 53 वा सामना हा आज चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये झाला. या सामन्यामध्ये सीएसकेच्या संघाने 5 विकेट्सने विजय मिळवला. आजच्या या सुपर संडेच्या पहिल्याच सामने सीएसकेचा फलंदाज उर्विल पटेल याने ऐतिहासिका कामगिरी केली आणि सोशल मिडियावर त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली. चाहत्यांचे तर उर्विल पटेल याने खुप मनोरंजन केले पण आरसीबीचा खेळाडू विराट कोहलीची देखील त्याच्यावरुन नजर हटली नाही. सध्या एमआय विरुद्ध आरसीबी यांच्यामध्ये सामना सुरु होण्याआधीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे हे पाहून तुम्हीही चकित व्हाल.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ विराट कोहलीचा व्हायरल होत आहे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात 10 मे रोजी रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सामना होण्याआधीचा हा व्हिडिओ आहे. रविवारी दोन सामने होते खेळवण्यात आले जेव्हा पहिला सामना सुरु होता तेव्हा दुसऱ्या सामन्याआधी खेळाडू सराव करत असताना उर्विल पटेल हा फलंदाजी करत होता. यावेळी विराट कोहली मुंबईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी डगआऊटमध्ये टीव्हीवर उर्विल पटेलची खेळी पाहताना दिसला.
King Kohli watching the Urvil Patel MAYHEMM!Cricket ViratKohli CSK pic.twitter.com/fyuGtFs6gC— CREX (@Crex_live) May 10, 2026
हा विराट कोहलीचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, विराट टीव्हीसमोर उभा राहून, पाणी पीत असतानाचा हा व्हिडिओ आहे, उर्विलचे फटके अतिशय काळजीपूर्वक पाहताना दिसत होता. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु आणि मुंबई इंडियन्स या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी एक ऐतिहासिका कामगिरी केली आहे. या दोन्ही दिग्गजांनी एमएस धोनीची बरोबरी केली आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहली दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. मागील दोन सामन्यामध्ये तो डकवर आऊट झाला आहे. त्याच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीवर नजर टाकली तर त्याने आतापर्यत 10 सामन्यांमध्ये 379 धावा केल्या आहेत. त्याने आतापर्यत 164.07 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. या सिझनमध्ये त्याने आतापर्यत तीन अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याने आतापर्यत 81 ही त्याची सर्वाधिक धावसंख्या आहे.