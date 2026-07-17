/रोहितसोबत विराटचा शेवटचा सामना? विश्वचषकाच्या आराखड्यात दिग्गजांचे मार्ग का वेगळे झाले?

Rohit Sharma virat kohli last match : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका सुरु आहे, या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडच्या संघाने विजय मिळवला आणि मालिकेमध्ये बरोबरी केली आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना झाल्यानंतर रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा लॅार्ड्स मैदानावरील होणारा सामना हा शेवटचा सामना खेळणार अशा चर्चांना जोर धरला आहे. मागील काही तासांमध्ये अनेक वृतांनी रोहित शर्मा पुढील इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय सामना हा हिटमॅनचा शेवटचा सामना असणार अशा चर्चांणा उधाण आले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी20 आणि कसोटीमधून निवृती घेतल्यानंतर आता रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे एकत्र लॅार्ड्सच्या मैदानावर पाहायला मिळणार आहेत.
टी20 विश्वचषक 2024 जिंकल्यानंतर भारताचा कर्णधार रोहित शर्माने निवृतीची घोषणा केली होती. त्यानंतर सोशल मिडियावर त्याने कसोटी क्रिकेटमधून निवृती जाहीर केली होती, त्याचबरोबर विराट कोहलीने देखील सोशल मिडियावर कसोटीची घोषणा केली होती. आता रोहित शर्मा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा करणार अशा चर्चांनमुळे आता विराट कोहली आणि रोहित शर्माचा आगामी सामना हा एकत्र शेवटचा सामना असणार अशा चर्चा पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर काही वृतांनी अशीही माहिती दिली आहे की निवृतीमुळे रोहित शर्माचे आई बाबा देखील लंडनला पोहोचले आहेत.
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मागील दोन सामन्यांमध्ये रोहित शर्मा मोठी खेळी खेळण्यात अपयशी ठरला. टी20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून एकत्र निवृत्तीही घेतली, पण पुन्हा एकदा, एकदिवसीय विश्वचषकात खेळण्याचे भाग्य केवळ विराट कोहलीच्याच नशिबी आहे असे आता सोशल मिडियावर दावे केले जात आहेत. 2007 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या रोहित शर्माचे 2011 च्या विश्वचषक संघात स्थान थोडक्यात हुकले. त्यानंतर तो 2015 च्या विश्वचषकात खेळला आणि 2019 च्या विश्वचषकात पाच शतके झळकावून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. मग, 2023 मध्ये, त्याच्या कर्णधारपदाखाली त्याने संघाला अंतिम फेरीपर्यंत नेले, पण दुर्दैवाने भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून अंतिम सामन्यात पराभव पत्करावा लागला.
एकदिवसीय विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग बनून विश्वचषक उंचावण्याची त्याची तीव्र इच्छा होती, पण संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्ते त्याला तसे करू देण्यास तयार नव्हते. विश्वचषकाच्या वेळी विराट 39 वर्षांचा होणार असला तरी, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये कोहलीला नेहमीच रोहित शर्मापेक्षा श्रेष्ठ मानले गेले आहे. याची अनेक कारणे आहेत: फिटनेस, फॉर्म आणि सातत्य. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत रोहित शर्मा तंदुरुस्तीच्या बाबतीतही चांगला दिसत आहे, पण त्याचा फॉर्म आणि सातत्य ही चिंतेची बाब आहे. रोहित शर्मा अनेक वर्षे त्याच्या आक्रमक क्रिकेटसाठी ओळखला जात होता, पण कर्णधारपद गमावल्यापासून त्याची ती लय नाहीशी झाली आहे.