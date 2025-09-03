'आनंदाचा क्षण दुःखात बदलला...' बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणावर विराट कोहलीची पहिली प्रतिक्रिया, फॅन्सला दिलं हे वचन

Virat Kohli Reaction On Bengluru Stampede : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2025 च्या (IPL 2025) फायनलमध्ये पंजाब किंग्सला पराभूत करून आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावले. तब्बल 18 वर्षांनी आरसीबीला हा विजय मिळाला. हा विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, परंतु या दरम्यान स्टेडियमबाहेर चाहत्यांची प्रचंड गर्दी उसळली आणि चेंगराचेंगरी झाली. यात तब्बल 11 लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. या घटनेला तब्बल तीन महिने उलटून गेल्यावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार विराट कोहलीने (Virat Kohli) मौन सोडलं आहे.
विराट कोहलीने आरसीबीच्या एक्स हॅण्डलवर म्हटलं, 'तुम्हाला कधीही अशा हृदयद्रावक घटनेला सामोरे जावेसे वाटणार नाही. आमच्या संघाच्या इतिहासातील सर्वात आनंदाचा क्षण हा दुःखात बदलला. ज्या कुटुंबांनी आपले प्रियजन गमावले आणि माझ्या चाहत्यांना दुखापत झाली त्यांच्यासाठी आम्ही विचार करतो आणि प्रार्थना करतो. तुमचे नुकसान आता आमच्या कथेचा एक भाग आहे. आम्ही एकत्रितपणे काळजी, आदर आणि जबाबदारीने पुढे जाऊ'.
बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणाची चौकशी झाली यात असे म्हटले की, 'योग्य परवानगीचा अभाव आणि सोशल मीडियावर फ्रँचायझींनी पाठवलेल्या निमंत्रणांमुळे जमलेल्या गर्दीमुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. पोलिसांनी कबूल केले की गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी त्यांना कमी मनुष्यबळ देण्यात आले होते आणि तपासात चाहत्यांना मोठ्या संख्येने येण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आरसीबी जबाबदार आहे'.
बंगळुरू चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना मदत म्हणून 25 लाख रुपये देण्याची घोषणा आरसीबीने केली. त्यांनी 'आरसीबी केअर्स' नावाची एक फाउंडेशन देखील सुरू केली, ज्याने चांगले गर्दी व्यवस्थापन प्रोटोकॉल विकसित करण्यासाठी स्टेडियम अधिकारी, क्रीडा संस्था आणि लीग भागीदारांसोबत जवळून काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2025 मध्ये काय यश मिळवले?
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2025 च्या फायनलमध्ये पंजाब किंग्सला पराभूत करून आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावले.
RCB ने मृतकांच्या कुटुंबांसाठी काय घोषणा केली?
RCB ने चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना 25 लाख रुपये मदत म्हणून देण्याची घोषणा केली.
RCB ने पुढील सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली आहेत?
RCB ने 'आरसीबी केअर्स' नावाचे फाउंडेशन सुरू केले आहे, जे स्टेडियम अधिकारी, क्रीडा संस्था आणि लीग भागीदारांसोबत चांगले गर्दी व्यवस्थापन प्रोटोकॉल विकसित करण्यासाठी काम करेल.