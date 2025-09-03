विराट कोहलीच्या फिटनेस टेस्टबाबत मोठी अपडेट, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधी करणार पुनरागमन?

Virat Kohli Fitness Test : मागील काही दिवसांपासून बीसीसीआय सिनिअर खेळाडूंपासून ते जुनिअर खेळाडूंपर्यंत सर्वांची फिटनेस टेस्ट घेत आहे. बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये आतापर्यंत रोहित शर्मा पासून ते सूर्यकुमार यादव पर्यंत अनेक खेळाडूंनी फिटनेस टेस्ट दिल्या आहेत. विराट कोहली (Virat Kohli) मागील काही दिवसांपासून लंडनमध्ये प्रॅक्टिस करताना दिसत आहे. मागील काही दिवसांपासून चर्चा होती की विराट कोहली बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) मध्ये फिटनेस टेस्ट देण्यासाठी का पोहोचला नाही. पण आता या चर्चांना पूर्णविराम लागला असून कोहलीची फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये झाल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.
विराट कोहलीने आयपीएल 2025 मध्ये खेळत असताना अचानकपणे टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. यापूर्वी विराटने 2024 मध्ये टी 20 क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्ती घेतली होती. विराट कोहली आता ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये टीम इंडिया सोबत ऑस्ट्रेलिया दौरा करणार असून येथे टीम इंडिया तीन सामन्यांची वनडे आणि टी 20 सीरिज खेळणार आहे. विराट कोहली सध्याच्या घडीला टीम इंडियातील पहिला खेळाडू आहे ज्याची फिटनेस टेस्ट बीसीसीआयने परदेशात घेतली.
दैनिक जागरणच्या रिपोर्टनुसार, 'विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये बीसीसीआयच्या देखरेखीखाली झाली. एका सूत्रानं सांगितलं की इंग्लंडमध्ये फिटनेस टेस्ट देण्यासाठी विराटला बोर्डाकडून परवानगी मिळाली होती. एकदिवसीय कर्णधार रोहित शर्मासह इतर सर्व भारतीय खेळाडू फिटनेस चाचणी पूर्ण करण्यासाठी बेंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) गेले.विराट कोहली टी 20 आणि टेस्ट मधून निवृत्त झाल्यामुळे आता तो फक्त वनडे फॉरमॅटमध्येच खेळताना दिसेल.
रिपोर्टमध्ये पुढे सांगण्यात आलं की रवींद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाशदीप आणि नितीश रेड्डी सप्टेंबर महिन्यात फिटनेस टेस्ट देतील. या खेळाडूं शिवाय, दुखापती किंवा आजारपणामुळे पहिल्या फेरीच्या फिटनेस चाचणीत सहभागी होऊ न शकलेले खेळाडू देखील या खेळाडूंसोबत चाचणी देतील. पहिल्या फेरीच्या चाचण्यांमध्ये खेळाडूंच्या पुनर्प्राप्ती पद्धती आणि मूलभूत ताकदीचे मूल्यांकन करण्यात आले. अहवालात म्हटले गेले की बहुतेक खेळाडूंनी फिटनेस चाचणीचे निकष यशस्वीरित्या पूर्ण केले.
विराट कोहलीच्या फिटनेस टेस्टबाबत काय माहिती आहे?
विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट इंग्लंडमध्ये बीसीसीआयच्या देखरेखीखाली झाली. त्याला बोर्डाकडून परदेशात टेस्ट देण्याची परवानगी मिळाली होती. तो सध्या लंडनमध्ये सराव करत आहे.
विराट कोहलीने कोणत्या क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे?
विराट कोहलीने 2024 मध्ये टी-20 क्रिकेटमधून आणि 2025 मध्ये आयपीएलदरम्यान टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आता तो फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळेल.
विराट कोहलीचा पुढील क्रिकेट दौरा कोणता आहे?
विराट कोहली ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतीय संघासोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाईल, जिथे तीन सामन्यांची वनडे आणि टी-20 मालिका खेळली जाईल.