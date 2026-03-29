RCB vs SRH: विजय मिळताच विराट कोहलीने दिली अनुष्का शर्माला फ्लाइंग किस, मधेच आली अनन्या बिर्ला; Viral रीॲक्शन एकदा बघाच

Anaya Birla cute rection over Virat Kohli Flying Kiss To wife Anushka Sharma: आयपीएलच्या 19 व्या सिजनच्या (IPL 2026) च्या पहिल्याच सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (Royal Challengers Bengaluru) ने सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) वर 6 विकेट्सनी शानदार विजय मिळवत स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली. या सामन्यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते विराट कोहली (Virat Kohli) याने. त्याच्या आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण फलंदाजीमुळे बेंगळुरूला अवघड वाटणारे लक्ष्य सहज गाठता आले. सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) संघावर विजय मिळवून दिल्यानंतर विराट कोहलीने त्याची पत्नी अनुष्का शर्माला फ्लाइंग किस दिली. बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मानेही तिचा पती विराट कोहलीला फ्लाइंग किस दिली. आधी ती लाजली आणि नंतर प्रेम दर्शवलं. त्याच्या या गोड क्षणामध्ये मधेच अनन्या बिर्ला आली आणि तिचीही रीॲक्शन व्हायरल झाली.
हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 201 धावांचा भक्कम स्कोर उभारला. त्यांच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत बेंगळुरूच्या गोलंदाजांवर दबाव आणला. त्यामुळे 202 धावांचे लक्ष्य बेंगळुरूसमोर आव्हानात्मक वाटत होते.
हे ही वाचा: 12 भाषांमध्ये 160+ आवाजांसह ऐका IPL 2026 च्या सामन्यांची कॉमेंट्री! पॅनेल जाहीर; संपूर्ण यादी पहा
मात्र, धावांचा पाठलाग करताना बेंगळुरूने सुरुवातीपासूनच सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला. देवदत्त पडिक्का (Devdutt Padikkal) याने तुफानी खेळी करत सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले. त्याने केवळ 26 चेंडूत 61 धावा करत प्रेक्षकांना रोमांचित केले. कोहली आणि पडीक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी जलद 100 धावांची भागीदारी करत संघाला मजबूत स्थितीत आणले.
कोहलीने आपल्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा उत्कृष्ट वापर करत 38 चेंडूत नाबाद 69 धावा केल्या. त्याच्या खेळात संयम आणि आक्रमकता यांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळाला. शेवटी कर्णधार रजत पाटीदार (Rajat Patidar) यानेही जलद धावा करत संघाचा विजय निश्चित केला.
हे ही वाचा: IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या TV चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर
मात्र, सामन्यानंतरचा एक खास क्षण सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला. विजय मिळवल्यानंतर कोहलीने स्टँडमध्ये उपस्थित असलेल्या त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) कडे पाहत ‘फ्लाइंग किस’ दिला. अनुष्कानेही हसत त्याला प्रत्युत्तर दिले. हा गोड आणि भावनिक क्षण चाहत्यांच्या मनात घर करून गेला असून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Picking up exactly where they left off!
Defending champions #RCB kick off their #TATAIPL 2026 campaign with a clinical, comprehensive victory over #SRH
— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2026
हे ही वाचा: MS Dhoni: IPL 2026 सुरु होण्याच्या काही तास आधी CSK ला मोठा धक्का, धोनी संघाबाहेर; कारण काय?
एकूणच, हा सामना केवळ रोमांचक खेळासाठीच नव्हे तर कोहलीच्या शानदार कामगिरी आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या सुंदर क्षणामुळेही विशेष ठरला.