RCB vs SRH: विजय मिळताच विराट कोहलीने दिली अनुष्का शर्माला फ्लाइंग किस, मधेच आली अनन्या बिर्ला; Viral रीॲक्शन एकदा बघाच

Virat Kohli Flying Kiss To wife Anushka Sharma : आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा पहिलाच सामना दमदार रंगला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने सलामीच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबाद संघाला 6 गडी राखून पराभूत केले. या विजयानंतर विराट आणि अनुष्का यांच्यातील एक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 29, 2026, 08:03 AM IST
Anaya Birla cute rection over Virat Kohli Flying Kiss To wife Anushka Sharma: आयपीएलच्या 19 व्या सिजनच्या (IPL 2026) च्या पहिल्याच सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (Royal Challengers Bengaluru) ने सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) वर 6 विकेट्सनी शानदार विजय मिळवत स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली. या सामन्यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते विराट कोहली (Virat Kohli) याने. त्याच्या आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण फलंदाजीमुळे बेंगळुरूला अवघड वाटणारे लक्ष्य सहज गाठता आले. सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) संघावर विजय मिळवून दिल्यानंतर विराट कोहलीने त्याची पत्नी अनुष्का शर्माला फ्लाइंग किस दिली. बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मानेही तिचा पती विराट कोहलीला फ्लाइंग किस दिली. आधी ती लाजली आणि नंतर प्रेम दर्शवलं. त्याच्या या गोड क्षणामध्ये मधेच अनन्या बिर्ला आली आणि तिचीही रीॲक्शन व्हायरल झाली. 

सनरायझर्स हैदराबादने उभारलेला भक्कम स्कोर

हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 201 धावांचा भक्कम स्कोर उभारला. त्यांच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत बेंगळुरूच्या गोलंदाजांवर दबाव आणला. त्यामुळे 202 धावांचे लक्ष्य बेंगळुरूसमोर आव्हानात्मक वाटत होते.

RCB चा सुरुवातीपासूनच सकारात्मक दृष्टिकोन

मात्र, धावांचा पाठलाग करताना बेंगळुरूने सुरुवातीपासूनच सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला. देवदत्त पडिक्का (Devdutt Padikkal) याने तुफानी खेळी करत सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले. त्याने केवळ 26 चेंडूत 61 धावा करत प्रेक्षकांना रोमांचित केले. कोहली आणि पडीक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी जलद 100 धावांची भागीदारी करत संघाला मजबूत स्थितीत आणले.

कोहलीने वापरला अनुभव 

कोहलीने आपल्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा उत्कृष्ट वापर करत 38 चेंडूत नाबाद 69 धावा केल्या. त्याच्या खेळात संयम आणि आक्रमकता यांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळाला. शेवटी कर्णधार रजत पाटीदार (Rajat Patidar) यानेही जलद धावा करत संघाचा विजय निश्चित केला.

सामन्यानंतरचा क्षण व्हायरल 

मात्र, सामन्यानंतरचा एक खास क्षण सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला. विजय मिळवल्यानंतर कोहलीने स्टँडमध्ये उपस्थित असलेल्या त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) कडे पाहत ‘फ्लाइंग किस’ दिला. अनुष्कानेही हसत त्याला प्रत्युत्तर दिले. हा गोड आणि भावनिक क्षण चाहत्यांच्या मनात घर करून गेला असून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

 

एकूणच, हा सामना केवळ रोमांचक खेळासाठीच नव्हे तर कोहलीच्या शानदार कामगिरी आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या सुंदर क्षणामुळेही विशेष ठरला.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

