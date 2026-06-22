/टीम इंडियासाठी आनंदाची बातमी! किंग कोहलीचे पुनरागमन, फिटनेस टेस्टमध्ये यशस्वी

Virat Kohli Fitness Test : टीम इंडियाची अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका झाली, या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. आता टीम इंडिया इंग्लंडच्या आव्हानासाठी जाणार आहे, त्याआधी भारताच्या संघाला मजबूत करण्यासाठी किंग कोहलीची मागील काही दिवसांपासून क्रिकेट चाहत्यांना चिंता होती. आता क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली तंदुरुस्ती चाचणीत यशस्वी झाला आहे. वृत्तानुसार, कोहली हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून पूर्णपणे सावरला असून त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल कोणतीही चिंता नाही. आता विराट कोहली आगामी मालिका खेळणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या
विराट कोहली हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळू शकला नाही, त्यामुळे त्याच्या जागेवर यशस्वी जयस्वालला संघामध्ये स्थान देण्यात आले होते. आता विराट कोहलीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे आता तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असून इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी मैदानावर परतणार असल्याचे मानले जात आहे. स्पोर्ट्स टाकच्या वृत्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार विराट कोहलीने तंदुरुस्तीशी संबंधित सर्व आवश्यक प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आणि तो आता पूर्णपणे बरे असल्याचे सांगितले जात आहे. आता विराट कोहलीला इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याला लवकरच तंदुरुस्त घोषित बीसीसीआयकडून केले जाईल.
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सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 23 जून रोजी मंगळवारी त्याच्या उपलब्धतेबाबतची अधिकृत दिली जाऊ शकते. कोहलीचे पुनरागमन भारतीय संघासाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी असेल. सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या या स्टार फलंदाजाकडून इंग्लंड दौऱ्यावरही मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. 2027 च्या विश्वचषकासाठी भारतीय संघात रोहित शर्मा, विराट कोहली सारख्या अनुभवी खेळाडूंचे संघामध्ये असणे गरजेचे आहे. भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत दमदार कामगिरी करण्याचे ध्येय ठेवेल. त्यामुळे आता आगामी एकदिवसीय मालिकेवर सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीवर नजर असणार आहे.
REPORTS— Sportskeeda (@Sportskeeda) June 22, 2026
Virat Kohli has cleared his fitness test ahead of the ODI series against England and has been given the green light to play.
A massive boost for Team India as Kohli is now set to return to action after passing all fitness assessments.
(Source: Sports Tak)… pic.twitter.com/Wsk2KZnYLg
आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहली दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला, आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद नावावर केले. भारताचा संघ आधी आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी20 मालिका खेळणार आहे तर त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या दौऱ्यावर तीन एकदिवसीय सामन्यांचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे.