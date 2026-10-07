प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी 5 कोटी रुपये दिल्याचा आरोपांवर विराट कोहलीने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला, 'मला...'

टीम इंडियाचा स्टार विराट कोहली नुकत्याच झालेल्या एकदिवसीय मालिकेमध्ये खेळताना दिसला. या मालिकेदरम्यान विराट कोहलीवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते, आता यावर विराट कोहलीच्या स्पोकपर्सनने या प्रकरणावर मोठे विधान केले आहे. विराट कोहलीच्या प्रवक्त्याने एक अधिकृत निवेदन जारी करून हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. प्रवक्त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, फलाहरी महाराज दिनेश शर्मा यांनी विराट कोहलीबद्दल केलेले दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहेत. नक्की काय म्हणाली विराट कोहलीची टीम यासंदर्भात सविस्तर या लेखामध्ये वाचा.
वृंदावनमधील प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाच्या यात्रेसाठी 5 कोटी रुपये मिळाल्याचे दावे विराट कोहलीने खोटे ठरवले आहेत. कोहलीच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, हे दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राधा केली कुंज आश्रमात प्रेमानंद महाराजांच्या एका शिष्याच्या रहस्यमय मृत्यूनंतर हे आरोप समोर आले होते. श्री कृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यासाचे अध्यक्ष फलाहरी महाराज यांनी दावा केला की, प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाला भेट देण्यासाठी कोहलीला 5 कोटी रुपये देण्यात आले होते. यामुळे त्या आध्यात्मिक गुरूची लोकप्रियता वाढली असती.
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सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता यामध्ये फलाहरी महाराजांनी अलीकडेच असा आरोप केला आहे की, 2023 मध्ये पहिल्यांदा आश्रमाला भेट देण्यासाठी कोहलीला 5 कोटी रुपये देण्यात आले होते. तथापि, आश्रमाशी संबंधित एका शिष्याने हा दावा निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे. आणि आता, विराट कोहलीच्या प्रवक्त्याने फलाहरी महाराज दिनेश शर्मा यांचा दावा पूर्णपणे खोटा, निराधार आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. विराट कोहलीने जारी केलेल्या या निवेदनावरून हे स्पष्ट होते की, त्याच्या संघाला या प्रकरणी कोणताही गैरसमज किंवा अटकळ नको आहे. प्रवक्त्याने प्रसारमाध्यमांनाही आवाहन केले आहे की, अशी कोणतीही विधाने प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता तपासावी.
VIRAT KOHLI'S OFFICIAL STATEMENTVirat Kohli has dismissed all the rumours that were circulating that he had gone to Premandji Maharaj's ashram by taking Rs 5 crore. Virat Kohli visits premanand ji maharaj Purely out of his deep faith and reverence for Maharaj ji. Whoever was trying to defame Premand Ji Maharaj by making these allegations should be ashamed of himself.— Courageous (@CourageousRo) October 7, 2026
पुढे विराट कोहलीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की फलाहरी महाराज दिनेश शर्मा यांनी श्री. विराट कोहली यांच्याबाबत केलेले दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.' असे स्पष्ट सांगितले आहे. मागील काही वर्षांपासून अनेकदा विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा हे दोघेही अनेकदा प्रेमानंद महाराजांना भेटण्यासाठी वृंदावनला जात असतात. त्याचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात.