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प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी 5 कोटी रुपये दिल्याचा आरोपांवर विराट कोहलीने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला, 'मला...'

वृंदावनमधील प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाच्या यात्रेसाठी 5 कोटी रुपये मिळाल्याचे दावे केले जात आहेत, त्याचा त्यावर विराट कोहलीच्या टीमने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 07, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 03:50 PM IST
प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी 5 कोटी रुपये दिल्याचा आरोपांवर विराट कोहलीने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला, 'मला...'
Image Credit: धक्कादायक दाव्यानंतर विराट कोहलीचे विधान (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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