Virat on Sachin Tendulkar Record: सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडणार का? विराट कोहलीने दिलं मनातलं खरं उत्तर

Virat Kohli on Chasing Sachin Tendulkar Record: भारतीय फलंदाजीचा आधारस्तंभ असलेला विराट कोहली सध्या फॉर्मात आहे. तो आपल्या डावाच्या सुरुवातीलाच प्रति-आक्रमक दृष्टिकोन अवलंबण्यावर भर देत आहे. न्यूझीलंडविरोधातील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीने 91 चेंडूंमध्ये केलेल्या 93 धावांच्या शानदार खेळीमुळे विजयाचा पाया रचला गेला. कोहलीला त्याच्या या उत्कृष्ट खेळीसाठी सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले. भारताने या सामन्यात 301 धावांचं कठीण लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठलं. कोहलीने सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा आणि शतकांच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकरचे विक्रम मोडण्याबद्दलचं मतही मांडलं.
सामन्यानंतर तो म्हणाला, "खरं सांगायचं तर, जर आम्ही आज प्रथम फलंदाजी केली असती, तर मी कदाचित आणखी वेगाने खेळलो असतो. पण समोर एक निश्चित धावसंख्या असल्याने, मला संयम राखून परिस्थितीनुसार खेळावे लागले. तरीही, मला अधिक चौकार मारावेसे वाटत होते."
कोहली म्हणाला की, तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याची मानसिकता विकसित झाली आहे, आणि आता तो विकेट पडल्यानंतर लगेचच प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव टाकण्यावर अधिक भर देतो. "मूळ कल्पना अशी आहे की, मी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो, त्यामुळे जर परिस्थिती थोडी अवघड असेल, तर आता मी फक्त परिस्थितीनुसार खेळण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी प्रति-आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतो," असं तो म्हणाला.
"कारण एखाद्या चेंडूवर तुमची विकेट लिहिलेली असते. त्यामुळे जास्त वेळ वाट पाहण्यात काही अर्थ नाही. पण त्याच वेळी तुम्ही अविचारी फटके खेळत नाही. तुम्ही तुमच्या सामर्थ्यावरच अवलंबून राहता. पण तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघाला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडण्याइतका स्वतःवर विश्वास ठेवता आणि मी जेव्हा फलंदाजीला आलो तेव्हा नेमके तेच घडले," असं त्याने सांगितलं.
"मला फक्त असं वाटलं की, जर मी पहिल्या 20 चेंडूंमध्ये जोरदार फटकेबाजी केली, तर रोहितच्या विकेटनंतर लगेचच आम्ही एक चांगली भागीदारी करू शकतो. तेव्हाच प्रतिस्पर्धी संघ बचावात्मक होतो, आणि शेवटी तोच या सामन्यातील फरकाचा मुद्दा ठरला," असं तो म्हणाला.
37 वर्षीय विराट कोहली रविवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्व फॉरमॅटमध्ये 28 हजारांचा धावा करणारा सर्वात वेगवान खेळाडू ठरला आणि सचिन तेंडुलकरनंतर दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला. आपल्या 624 व्या डावात खेळताना, कोहलीने न्यूझीलंडचा लेग-स्पिनर आदित्य अशोकच्या गोलंदाजीवर चौकार मारून हा टप्पा गाठला. तेंडुलकरने आपल्या 644 व्या डावात हा विक्रम केला होता, तर 28 हजार धावांच्या क्लबमधील तिसरा खेळाडू असलेल्या श्रीलंकेचा महान खेळाडू कुमार संगकाराने आपल्या 666 व्या डावात हा पराक्रम केला होता.
“प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, मी सध्या ज्या प्रकारे खेळत आहे, त्यामुळे मी विक्रमांचा अजिबात विचार करत नाही,” असं कोहली म्हणाला. "खरं सांगायचं तर, मी माझ्या संपूर्ण प्रवासाकडे पाहतो, तेव्हा तो एका स्वप्नाच्या पूर्ततेपेक्षा कमी नाही. मी जेव्हा क्रिकेटमध्ये आलो, तेव्हापासून मला माझ्या क्षमतांची जाणीव होती आणि आज मी जिथे आहे, तिथे पोहोचण्यासाठी मला खूप जास्त मेहनत करावी लागली," असं तो म्हणाला.
"देवाने मला इतकं काही दिलं आहे की, तक्रार करण्यासारखं काहीच नाही. त्यामुळे मला फक्त कृतज्ञता वाटते. मी माझ्या संपूर्ण प्रवासाकडे नेहमीच खूप नम्रतेने आणि कृतज्ञतेच्या भावनेने पाहतो आणि मला त्याचा अभिमान वाटतो," असं कोहली म्हणाला.
मला या पदावर पोहोचण्याची संधी मिळाली याचा मला खूप आनंद आहे. खरं सांगायचं तर, हा एक आशीर्वाद आहे. तुम्हाला जे करायला आवडतं, म्हणजेच लहानपणापासून आवडलेला खेळ खेळून, तुम्ही इतक्या लोकांना खूप आनंद देऊ शकता. मी यापेक्षा जास्त काय मागू शकतो? मी अक्षरशः माझं स्वप्न जगत आहे आणि लोकांना आनंद देत आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य पाहतोय अशी भावना त्याने व्यक्त केली.
आवडत्या खेळाडूला फलंदाजी करताना पाहण्यासाठी विकेट पडल्यावर प्रेक्षक टाळ्या वाजवतात यासंदर्भात तो म्हणाला की, "खरं सांगायचं तर, मला याबद्दल अजिबात चांगलं वाटत नाही. एमएससोबतही असंच होतं. मी हे अनेकदा पाहिलं आहे. मला नाही वाटत की बाहेर जाणाऱ्या खेळाडूसाठी ही चांगली भावना असेल. त्यामुळे मला याबद्दल वाईट वाटतं. पण मी प्रेक्षकांनाही समजून घेतो, ते उत्साहित होतात आणि त्यांना आनंद होतो."