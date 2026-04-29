Virat Kohli: क्रिकेटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी विराट कोहलीने दिला कानमंत्र! गुरूसोबतचे नाते पुन्हा जुळले

Virat Kohli Inaugurates Childhood Coach Rajkumar Sharma's New Academy: टीम इंडियाचा अनुभवी खेळाडू विराट कोहली याने आपल्या बालपणीच्या प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा यांच्या वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकॅडमीच्या नव्या शाखेचे उद्घाटन केले आहे. ही अकॅडमी दिल्लीतील डीपीएम आर के पुरम येथे सुरू करण्यात आली आहे. दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम येथे नव्या क्रिकेट अकॅडमीच्या उद्घाटनप्रसंगी विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले. त्याने विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वातावरणाचा सन्मान राखण्याचे आणि आपल्या स्वप्नांचा प्रामाणिकपणे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमात बोलताना कोहली म्हणाला की, शाळेतील अशा सभांमध्ये बोलण्याची त्याला सवय नसली तरी विद्यार्थ्यांशी त्याचा एक वेगळाच भावनिक संबंध आहे, कारण तोही कधीकाळी याच टप्प्यातून गेले आहेत. आपल्या आयुष्याचा विचार करताना त्याने सांगितले की, लहान वयातच त्याने क्रिकेटकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
विराटने विद्यार्थ्यांना सांगितले की शाळा ही केवळ शिक्षण घेण्याची जागा नाही, तर व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. इथेच माणूस म्हणून घडण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
शिक्षकांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना कोहली यानवे विशेष भर दिला. शिक्षक आपला वेळ आणि आयुष्याचा मोठा भाग विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी देतात, त्यामुळे त्याच्या प्रती आदर, लक्ष आणि एकाग्रता ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतःच्या प्रवासाबद्दल बोलताना त्याने सांगितले की, त्याने खूप लवकर क्रिकेटला करिअर म्हणून निवडले, पण तो निर्णय अत्यंत प्रामाणिक होता. आपल्या कुटुंबीयांशी आणि शिक्षकांशी स्पष्टपणे संवाद साधून त्याने आपला मार्ग निश्चित केला.
विद्यार्थ्यांना सल्ला देताना कोहली म्हणाला की, प्रत्येकाने स्वतःच्या स्वप्नांबाबत प्रामाणिक राहिले पाहिजे. आपल्याला नेमके काय करायचे आहे, याची जाणीव असावी आणि त्या दिशेने पूर्ण समर्पणाने वाटचाल केली पाहिजे. स्वतःशी प्रामाणिक राहणे हेच यशाचे खरे गमक आहे, असे त्याने अधोरेखित केले.
Kohli pic.twitter.com/OGjZypUrqh
— Vivek (@Hailkohli18) April 28, 2026
या अकॅडमीशी असलेल्या आपल्या जुन्या नात्याची आठवण करताना त्याने सांगितले की, आठव्या वर्षापासून त्याने येथे सराव सुरू केला होता आणि आजही वेळ मिळाला की तो तिथे जातो. त्याच्या बालपणातील हा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्याने नमूद केले आणि इथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुलांनीही या संधीचा पूर्ण फायदा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
Delhi: Cricket star Virat Kohli inaugurated a branch of West Delhi Cricket Academy at DPS RK Puram. His childhood coach, Rajkumar Sharma was also with him.
— ANI (@ANI) April 28, 2026
दरम्यान, कोहलीनेआयपीएलमध्ये आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. त्याने ९००० धावांचा आकडा पार करत स्पर्धेच्या इतिहासात असा पराक्रम करणारे पहिले खेळाडू ठरला. IPL मधील हा विक्रम त्याने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियम येथे खेळताना नोंदवला, जे मैदान त्याच्या क्रिकेट प्रवासाचे सुरुवातीचे ठिकाण मानले जाते.
या सामन्यात त्याच्या संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू ने दमदार कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी दिल्ली कॅपिटल्सवर सहज विजय मिळवला. गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवत प्रतिस्पर्ध्यांना कमी धावसंख्येवर रोखले, तर फलंदाजांनी आक्रमक खेळ करत अल्प वेळात लक्ष्य गाठले. या विजयासह आरसीबीने आठ सामन्यांत सहा विजय मिळवत गुणतालिकेत अव्वल स्थानासाठी आपली दावेदारी मजबूत केली आहे.