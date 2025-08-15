English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आज 79 वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला जात आहे. त्यानिमित्ताने भारताच्या काही स्टार क्रिकेटर्सनी सुद्धा भारतवासीयांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.  

पूजा पवार | Updated: Aug 15, 2025, 05:43 PM IST
'आज आपण स्वातंत्र्यात हसतो कारण...' स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त विराट कोहलीची खास पोस्ट, पाहा नेमकं काय म्हणाला?
Team India : आज देशभरात 79 वा स्वातंत्र्य दिवस (Independence Day 2025) साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने सामान्य नागरिकांसह अनेक सेलिब्रिटी देखील स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त देशाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी खास पोस्ट शेअर करत आहेत. अशातच भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीने (Virat Kohli) देशवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. विराट कोहलीने 15 ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली. 

काय म्हणाला विराट कोहली? 

विराट कोहलीने 79 व्या स्वातंत्र्य दिवसाच्या निमित्ताने इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. ज्यात त्याने लिहिले होते की, 'आज आपण स्वातंत्र्यात हसतो कारण ते अढळ धैर्याने उभे राहिले. या आनंददायी स्वातंत्र्यदिनी आपण आपल्या वीरांच्या बलिदानांना सलाम करतो आणि त्यांचा सन्मान करतो. भारतीय असल्याचा अभिमान आहे. जय हिंद'. विराटने शेअर केलेल्या पोस्टमधील शब्द अनेक फॅन्सना भावले. 

विराट कोहलीने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर टी 20 क्रिकेटमधून तर मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. कोहली आता फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसणार आहे. कोहलीने आयपीएलनंतर कोणताही सामना खेळला नाही. सध्या तो लंडनमध्ये सराव करत आहे. डिसेंबर महिन्यात होणारी ऑस्ट्रेलिया सीरिज ही विराटच्या वनडे कारकिर्दीतील शेवटची सीरिज ठरू शकते असं म्हटलं जातंय.  

श्रेयस अय्यरने सुद्धा दिल्या शुभेच्छा : 

मधल्याफळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यरने सुद्धा देशवासियांना 79 व्या स्वातंत्र्य दिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्याने एक फोटो शेअर केला ज्यात तो बॅट उंचावून प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारत आहे. तसेच, दुसऱ्या फोटोमध्ये, चाहते स्टेडियममध्ये तिरंगा हातात धरून बसले आहेत आणि त्यांच्या खेळाडूंचा जयजयकार करत आहेत. श्रेयसने अशा पद्धतीने सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या.

अनिल कुंबळेनी देशवासियांना करून दिली जाणीव : 

भारताचे माजी कर्णधार आणि महान स्पिनर अनिल कुंबळेने सोशल मीडियावर लिहीलं की, ''स्वातंत्र्य साजरे करण्याचा आणि त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीवर चिंतन करण्याचा दिवस. ज्यांनी मार्ग मोकळा केला त्यांचे आभार. सर्वांना अभिमानास्पद आणि शांतीपूर्ण स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा.' आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनिल कुंबळेने 401 सामन्यात 953  विकेट घेतल्या होत्या. 

