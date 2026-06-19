/विराट कोहलीचं टीम इंडियात कमबॅक कधी? समोर आली महत्वाची माहिती, चाहते होतील खुश

Virat Kohli Team India Come Back : भारताचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली याला आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली, ज्यामुळे तो मैदानापासून दूर आहे. विराट कोहली हा टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये निवृत्ती घेतल्यावर फक्त वनडे सामन्यात खेळतोय. सध्या भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात वनडे सीरिज खेळवली जात आहे, यात विराट कोहलीचा समावेश करण्यात आला होता, मात्र दुखापतीमुळे तो या सीरिजला मुकला आणि त्याच्या ऐवजी यशस्वी जयस्वालला रिप्लेसमेंट म्हणून संधी देण्यात आली. मात्र विराट कोहलीचे फॅन्स त्याच्या कमबॅककडे डोळे लावून बसलेत. तेव्हा विराटच्या टीम इंडियातील पुनरागमनाबाबत महत्वाची माहिती समोर आली असून विराट आगामी इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार विराट कोहली हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्रस्त होता, मात्र आता त्याची ही दुखापत बरी झाली असून तो आगामी इंग्लंड वनडे सीरिजमध्ये भारतीय संघाकडून पुनरागमन करणार आहे. एका सूत्राने म्हटले की, 'विराट कोहलीने आपलं रिहॅबिलिटेशन सुरु केलं असून त्याची दुखापत आता बरी होत आहे. आशा आहे की विराट लवकरच त्याच्या फिटनेस टेस्ट आणि मंजुरीसाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये रिपोर्ट करेल'.
सूत्रांनी सांगितलं की, 'जर विराटची रिकव्हरी योजनेनुसार झाली तर विराट कोहली इंग्लंड सीरिजमध्ये टीम इंडियात पुनरागमन करेल. इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची निवड ही पुढील आठवड्याच्या शेवटी केली जाईल. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने गुरुवारी सांगितलं की, 'इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे संघ निवडी या आठवड्याच्या शेवटी केली जाईल'. बीसीसीआयच्या सचिवांनी बोलताना म्हंटले की, 'इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताचा वनडे (ODI) संघ निवडण्यासाठी निवड समितीची बैठक पुढील तीन ते चार दिवसांत होणार आहे'. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे सीरिज १४ ते १९ जुलै या कालावधीत खेळवली जाईल आणि हे सामने बर्मिंगहॅम, कार्डिफ आणि लॉर्ड्स येथे होणार आहेत.
विराट कोहली हा भारताचा स्टार फलंदाज आहे. विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 85 शतक ठोकले असून तो सचिन तेंडुलकरचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 शतकांचा विक्रम मोडण्यापासून फक्त १६ शतकं दूर आहे. विराट कोहली हा जेव्हाही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्यासाठी उतरतो तेव्हा मोठं मोठे रेकॉर्डस् बनतात आणि मोडतात सुद्धा.