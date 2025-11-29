Virat Kohli: स्टेजवर विराट कोहलीची झाली हालत खराब, झाला अस्वस्थ; पाहा Video

Virat Kohli Laughs So Hard at Sunil Grover Act: भारतीय क्रिकेट संघ रविवारपासून साउथ अफ्रिका विरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी रांचीत उतरणार आहे. संघात भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीही सामील आहे. रांचीच्या प्रवासापूर्वी विराट मुंबईत आयोजित एका विशेष इव्हेंटमध्ये उपस्थित होता, जिथे त्याची थोडी नाजूक अवस्था पाहायला मिळाली.
या इव्हेंटमध्ये प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील ग्रोवर उपस्थित होता. त्याने स्टेजवर माजी भारतीय कर्णधार कपिल देवची नक्कल केली. कपिल देवच्या पारंपरिक अंदाजात केलेल्या ग्रोवरच्या अभिनयाने उपस्थित प्रेक्षकांना हसण्याचे थांबवता आले नाही. विराट कोहली देखील या हसण्याच्या धक्क्यापासून वाचू शकला नाही. तो आपल्या सीटवर बसलेला होता, परंतु हसत-हसत अचानक उभा राहिला आणि छातीवर हात ठेवून वेदना व्यक्त करू लागला. जास्त हसण्यामुळे त्याच्या छातीत दुखायला लागलं आहे. तेव्हा इव्हेंटचे होस्ट गौरव कपूर म्हणाले, "भाई दो दिन में मैच खेलना है। रिब मत तोड़ देना हंसा-हंसा कर।"
हे ही वाचा: Virat and Dhoni: महेंद्रसिंह धोनी बनला विराट कोहलीसाठी ड्रायव्हर; डिनरनंतर स्वतः कार चालवून केलं ड्रॉप, Video चर्चेत
हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे आणि चाहत्यांमध्ये त्याची खूप चर्चा आहे. विराटच्या हसण्यामुळे झालेल्या या हलक्याशा दुखापतीचा अनुभव प्रेक्षकांसाठीही हसण्यासारखा होता.
he's literally me but as a 21 year oldpic.twitter.com/UF1ylI7gYR
— beteljuice (@pleasechuphojaa) November 28, 2025
इव्हेंटनंतर विराट कोहली आणि संपूर्ण टीम रांचीमध्ये पोहोचली. गुरुवारी रात्री टीम इंडिया चे खेळाडू भारताचे माजी कर्णधार एम.एस. धोनी यांच्या घरी डिनरसाठी गेले. डिनर संपल्यानंतर धोनी स्वतः कार चालवून विराट कोहलीला आणि ऋषभ पंतला हॉटेलपर्यंत सोडताना पाहिले गेले. हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चाहत्यांना विराट व धोनीची खास मैत्री पुन्हा आठवण करून दिली.
हे ही वाचा: Sourav Ganguly Wife: सौरव गांगुलींची पत्नी डोना गांगुली पोलीस स्टेशनमध्ये, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
Mahi himself went to drop his Cheeku in the team hotel. pic.twitter.com/ORLVKDJviw
— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 27, 2025
साउथ अफ्रिका विरुद्ध मालिकेसाठी भारतीय संघ आता पूर्ण तयारीत आहे. विराट कोहली लंडनहून थेट रांचीत पोहोचला आहे आणि त्याची उपस्थिती संघासाठी मोठा धक्का आहे. टीममध्ये नियमित कप्तान शुभमन गिल काही कारणास्तव अनुपस्थित असून केएल राहुलकडे मालिकेची कमान आहे. या मालिकेत विराट, रोहित शर्मा आणि इतर प्रमुख खेळाडू संघासाठी निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.
हे ही वाचा: W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO
विराट कोहलीच्या हसण्यामुळे झालेल्या पसली दुखण्याचे हे हलक्यासह मजेशीर दृश्य चाहत्यांसाठी आठवणी बनले आहे. तसेच, धोनीच्या घरी झालेली टीमची भेट संघातील मैत्री आणि एकजूट दर्शवते. या मालिकेची चाहत्यांना आतुरतेने प्रतीक्षा आहे आणि रांचीतील पहिला सामना निश्चितच रोमांचक ठरणार आहे.