/Virat Kohli : विराट कोहलीची उद्योग क्षेत्रात उडी, लाँच केला शूज ब्रँड, किती आहे एका जोडीची किंमत?

Virat Kohli Launch New Shoes Brand : भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली याने टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलीये, आणि आता तो फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. विराटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपल्या जबरदस्त परफॉर्मन्सने अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा नावावर केले. विराट कोहलीने क्रिकेटनंतर उद्योग क्षेत्रात सुद्धा उडी घेतलीये. यापूर्वी विराट हॉटेलिंग बिझनेसमध्ये उतरला होताच मात्र आता त्याने स्वतःचा क्लोथिंग आणि शूज ब्रँड सुद्धा सुरु केला आहे. मात्र यात विशेष गोष्ट अशी की त्याने शूजची किंमत ही त्याच्या टेस्ट करिअरमधील धावां एवढी ठेवली आहे.
भारताचा सुपरस्टार विराट कोहलीने रविवारी त्याच्या शूजचा नवीन ब्रँड लाँच केला. याच्या लाँच इव्हेंटमध्ये त्याने आपल्या टेस्ट क्रिकेट करिअर विषयी सुद्धा भाष्य केले. विराट कोहलीला या कार्यक्रमात विचारण्यात आलं की त्याला पुन्हा भारताची पांढरी जर्सी घालून मैदानात परतायला आवडेल का? यावर मस्करीत विराट म्हणाला की त्याने लाँच केलेल्या नवीन शूजची विक्री कमी होणं पसंत करिन पण टेस्ट क्रिकेटमधील निवृत्तीचा निर्णय तो परत घेणार नाही. मागच्या वर्षी मी 2025 मध्ये विराट टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झाला होता, आता तो फक्त वनडे आणि आयपीएलमध्येच खेळतो. विराट कोहलीने त्याच्या नव्या ब्रँडच्या शूजची किंमत ही त्याच्या टेस्ट करिअरमधील धावांएवढीच ठेवली आहे. विराट कोहलीने टेस्ट करिअरमध्ये एकूण 9,230 धावा केल्या होत्या. त्यामुळे त्याने आपल्या स्पेशल एडिशन शूजची किंमत सुद्धा 9,230 रुपये एवढी ठेवली आहे.
विराट कोहलीचा आयपीएल संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. विराटने यात नाबाद खेळी करून संघाला सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून देत इतिहास रचला. मात्र या सामान्यता विराट कोहलीला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने विराट कोहली त्यानंतर भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला मुकला. त्याच्या ऐवजी यशस्वी जयस्वालला संधी देण्यात आली होती. मात्र आता विराट कोहली बरा झाला असून त्याचा समावेश भारतीय संघाच्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या इंग्लंड दौऱ्यासाठी करण्यात आलेला आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात जुलै महिन्यात वनडे आणि टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. रविवारी बीसीसीआयने इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाच्या वनडे संघाची घोषणा केली, ज्यात विराट कोहली याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विराटला पुन्हा एकदा भारतीय संघाची निळी जर्सी घालून मैदानात खेळताना पाहण्याची संधी त्याच्या फॅन्सना मिळणार आहे.