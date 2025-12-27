विराट कोहलीच्या फॅन्ससाठी खुशखबर, 'या' तारखेला विजय हजारे ट्रॉफीत अजून एक सामना खेळणार

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी 2025 -26 ला (Vijay Hazare Trophy) 24 डिसेंबर पासून सुरुवात झालेली आहे. यंदा विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेचं वैशिष्टय म्हणजे टीम इंडियाचे (Team India) अनेक खेळाडू हे देशांतर्गत सामने खेळण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. यात टीम इंडियाचे दिग्गज फलंदाज आणि माजी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांचा देखील समावेश आहे. विराट कोहली तर तब्बल 15 वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये कमबॅक करतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार विराट हा विजय हजारे ट्रॉफीसह दोन सामने खेळणार होता. मात्र आता तो अजून एक सामना खेळणार असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे फॅन्सना विराटला देशांतर्गत सामन्यात खेळताना पाहण्याची अजून एक संधी मिळणार आहे.
विराट कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 -26 च्या पहिल्याच सामन्यात शतकीय कामगिरी केली होती. बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 मध्ये 24 डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या दिल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेश सामन्यात विराटने 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. त्याने त्या सामन्यात 131 धावांची खेळी केली होती. तर 26 डिसेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात विराटने 77 धावा केल्या.
दैनिक जागरणच्या रिपोर्टनुसार विराट कोहली हा रोहित शर्मा प्रमाणेच विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेचे केवळ 2 सामने खेळणार होता, मात्र तो आता दिल्लीकडून 6 जानेवारी रोजी रेल्वे विरुद्ध होणारा सामना सुद्धा खेळताना दिसेल. रिपोर्टनुसार सध्या विराट कोहली हा बंगळुरूला गेला असून तेथून तो लवकरच परतणार आहे.
सांगितलं जातंय की विराट कोहलीचे कपडे आणि सामान अजूनही दिल्लीच्या संघासोबत आहे. विराट कोहली 6 जानेवारी रोजी दिल्ली संघासाठी खेळणार आहे. हे भारतीय संघाच्या ट्रेनिंग कॅम्पवर अवलंबून आहे. कारण 11 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात ३ सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाणार आहे. विराटने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये दोन सामने खेळून 208 धावा केल्या आहेत.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या सांगण्यानुसार रोहित शर्मा आता विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये पुन्हा दिसणार नाही. उत्तराखंड विरुद्ध सामना झाल्यावर रोहित पुन्हा मुंबईला रवाना झाला आहे. रोहित शर्माने 24 डिसेंबर रोजी सिक्कीम विरुद्ध खेळलेल्या पहिल्या सामन्यात 155 धावांची खेळी केली होती. उत्तराखंड विरुद्ध तो खातं सुद्धा उघडू शकला नाही. रिपोर्टनुसार रोहित पुन्हा घरी परतला असून मुंबई क्रिकेट असोसिएशन त्याच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा करू शकते. मुंबई संघाचा पुढील सामना 29 डिसेंबर रोजी छत्तीसगड विरुद्ध होईल.