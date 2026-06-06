/Virat Kohli Injury : फक्त अफगाणिस्तानच नाही तर इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमधून सुद्धा विराट कोहली बाहेर पडणार, दुखापत किती गंभीर?

Virat Kohli Injury Update : टीम इंडियाचा फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) याच्या दुखापतीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) फायनलमध्ये विराट कोहलीने त्याचा संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला (RCB) फायनलमध्ये विजय मिळवून देण्यासाठी नाबाद 75 धावांची खेळी केली. मात्र त्यानंतर विराट हा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीने त्रस्त आहे, याच कारणामुळे तो अफगाणिस्तान विरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधून बाहेर गेला आहे. फॅन्सने आशा व्यक्त केली होती की तो 10-15 दिवसात विराट कोहली बरा होईल, मात्र कोहलीची दुखापत खूप जास्त गंभीर असल्याचं समोर येतंय. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली हा दुखापतीच्या कारणामुळे फक्त अफगाणिस्तानच नाही तर इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिजमधून सुद्धा बाहेर पडू शकतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एका सूत्राच्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार विराट कोहलीला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असून या दुखापतीसाठी त्याला सर्जरीची आवश्यकता नसली तरी त्याला पुढील सहा आठवड्यांचा कालावधी लागेल. ज्यात बंगळुरू स्थित बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचा सुद्धा समावेश आहे. माहितीनुसार विराटने मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयातील प्रख्यात अस्थिरोग तज्ञ डॉ. दिनशॉ परडीवाला यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क करून सल्लामसलत केली. डॉक्टरांनी विराटच्या एमआरआय स्कॅनचे पुनरावलोकन केले.
पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे येथे वनडे वर्ल्ड कप 2027 चं आयोजन करण्यात आलं आहे. पाहायला गेलं तर शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील टीम इंडिया पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कपसाठी जोरदार तयारी करत आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्माने पहिलेच स्पष्ट केले होते की दोघे 2027 वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी जाणार आहेत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात 3 सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाणार असून 14 जुलै रोजी त्याला सुरुवात होईल. तर दुसऱ्या वनडे सामना हा १६ जुलै आणि तिसऱ्या वनडे सामना हा 19 जुलै रोजी होईल.
भारत-इंग्लंड पहला वनडे: 14 जुलै , बर्मिंघम
भारत-इंग्लंड दूसरा वनडे: 16 जुलै , कार्डिफ
भारत-इंग्लंड तीसरा वनडे: 19 जुलै , लंडन