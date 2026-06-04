/Virat Kohli : विराट कोहली वनडे सिरीजमधून बाहेर! समोर आलं मोठं कारण, चाहत्यांची चिंता वाढली

Virat Kohli IND VS AFG ODI Series : भारतीय संघाचा (Team India) स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीबाबत एक मोठी माहिती समोर आलीये. विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला यंदा सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलच्या ट्रॉफीवर नाव कोरलं आणि इतिहास रचला. आयपीएलनंतर आता विराट कोहली हा अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिज खेळण्यासाठी टीम इंडियाकडून मैदानात उतरणार होता. विराट टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्याने त्याला भारतीय संघाच्या जर्सीत पुन्हा एकदा वनडे फॉरमॅट खेळताना पाहण्यासाठी चाहते आसूसूले होते. मात्र चाहत्यांना त्यासाठी अजून काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार विराट कोहली हा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजमधून बाहेर पडणार आहे.
13 जून पासून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाणार आहे. यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या नावाचा समावेश होता. दोघेही सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्येच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतायत. त्यामुळे त्यांना भारतीय संघाच्या जर्सीत मैदानात पाहण्यासाठी फॅन्स उत्सुक असतात. मात्र त्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआयच्या एका खात्रीशीर सूत्राने पीटीआयला सांगितलं की विराट कोहली हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने त्रस्त असून तो अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये खेळणार नाही. नुकताच विराट कोहलीचा जबरदस्त परफॉर्मन्स हा आयपीएल 2026 मध्ये पाहायला मिळाला होता. यात त्याने फायनल सामन्यात गुजरात टायटन्स विरुद्ध 75 धावांची खेळी केली आणि विजयी षटकार लगावत सामना जिंकला होता. ज्यामुळे आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. भारताचा दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा हा सुद्धा दुखापतग्रस्त आहे. ज्यामुळे तो मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलचे काही सामने खेळू देखील शकला नव्हता. त्यामुळे रोहितनंतर आता विराटला सुद्धा दुखापत झाल्याने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान पहिला सामना : 13 जून 2026
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान दुसरा सामना : 17 जून 2026
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान तिसरा सामना : 20 जून 2026