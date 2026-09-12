/लंडनमध्ये विराट कोहली-एकनाथ शिंदे भेट; क्रिकेट नव्हे तर ‘या’ मुद्द्यांवर झाली खास चर्चा, शिंदेंनी सांगितलं सगळं!

भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शुक्रवारी, 11 सप्टेंबर रोजी लंडनमध्ये भेट झाली. ही भेट औपचारिक स्वरूपाची म्हणजेच ‘गुडविल मीटिंग’ असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. कोहलीला शिंदे लंडनमध्ये असल्याचे समजल्यानंतर त्याने भेट घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या भेटीत क्रिकेटपेक्षा क्रीडा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, महाराष्ट्राचा विकास आणि युवकांच्या भवितव्यावर अधिक चर्चा झाली.
भेटीनंतर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी विराट कोहलीच्या साधेपणाचे कौतुक केले. एवढा मोठा भारतीय क्रिकेटपटू असूनही तो अत्यंत नम्रपणे भेटायला आला, याचा आनंद झाल्याचे शिंदे म्हणाले. दोघांची यापूर्वीही भेट झाली होती; मात्र लंडनमधील या भेटीत थेट आणि सविस्तर संवाद झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोहलीने शिंदे यांना त्यांच्या ब्रिटन दौऱ्यात मिळालेल्या पुरस्कारांबद्दल शुभेच्छाही दिल्या.
या चर्चेत शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील विविध विकासकामांची माहिती कोहलीला दिली. विमानतळ परिसरातील ‘थर्ड मुंबई’चा विकास, अटल सेतू, बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि मेट्रो प्रकल्पांपासून शाळा व आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रमांपर्यंत अनेक विषयांवर चर्चा झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील अलीकडील विकासाबाबत कोहलीने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले.
बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातील क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि खेळाडूंच्या विकासाची दिशा. राज्यात अधिक चांगल्या क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, तरुण खेळाडूंना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी तयार करणे याबाबत विचारांची देवाणघेवाण झाली. विशेषतः प्रतिभावान युवकांना योग्य वातावरण आणि मार्गदर्शन कसे मिळेल, यावर कोहलीने काही सूचना मांडल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
युवकांना स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करता यावी आणि त्यांच्यातील नैसर्गिक कौशल्याला योग्य दिशा मिळावी, यावरही दोघांमध्ये चर्चा झाली. कोहलीने तरुण प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे, प्रशिक्षण आणि स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देणे याबाबत काही कल्पना मांडल्या. अशा उपक्रमांचा फायदा केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील क्रीडा क्षेत्रालाही होऊ शकतो, असे शिंदे यांनी सांगितले.
विराट कोहली आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट झाल्याने राजकीय आणि क्रीडा वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असली, तरी उपलब्ध माहितीनुसार ही सौहार्दपूर्ण भेट होती. महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसोबतच क्रीडा क्षेत्रातील भविष्यातील संधी यावर संवाद झाला. त्यामुळे या भेटीकडे कोणताही राजकीय निर्णय किंवा घोषणा म्हणून पाहण्यापेक्षा क्रीडा विकास आणि युवकांच्या संधींबाबत झालेली अनौपचारिक चर्चा म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरते.