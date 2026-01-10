...अन् विराट कोहली समोर त्याचं बालपण अवतरलं! हा Viral Video एकदा बघाच

Virat Kohli Meets His Mini Doppelganger Video Viral: भारत आणि न्यूझीलंड (ind vs nz) यांच्यातील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी वडोदऱ्यात अनेक चाहते आले होते. यावेळी तिथे विराट कोहलीने काही लहान चाहत्यांची भेट घेतली. याच भेटीत कोहलीसारखाच दिसणारा एक लहान मुलगा पाहून विराटच्या चेहऱ्यावर छानसं हसू उमटलं आणि तो क्षण सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. वडोदऱ्यातील सराव सत्रादरम्यान विराटने वेळ काढत चाहत्यांशी संवाद साधला आणि मुलांना ऑटोग्राफ्स दिले. या मुलांच्या समूहात एक मुलगा विशेष लक्ष वेधून घेत होता, कारण त्याचं रूप अगदी तरुण वयातील विराट कोहलीसारखंच दिसत होतं.
व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये विराट त्याच्या चात्यांना भेटतो. विराट छोट्या चाहत्यांशी गप्पा मारताना, हसताना दिसत आहे. त्यावेळी त्यामधील एक मुलगा विराट कोहली जसा लहानपणी दिसायचा अगदी तसाच दिसत आहे. यामुळे जणू विराटचं बालपणच अवतरलं असं वाटत आहे. त्या मुलासोबतचा फोटो पाहून विराटही त्याच्याकडे कौतुकाने बघत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर चाहत्यांनी हे फोटो झपाट्याने शेअर करत त्या मुलाला ‘मिनी कोहली’ असं नाव दिलं आहे.
This kid literally looks like childhood Kohli https://t.co/pmrz0zorQx pic.twitter.com/kND7vpU4on
— Dive (@crickohlic) January 9, 2026
काही चाहत्यांनी तर विराटच्या बालपणीच्या फोटोंशी या मुलाची तुलना करत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला, ज्यामुळे हा क्षण आणखी खास ठरला.
Virat Kohli giving autograph to his younger version. pic.twitter.com/0mlfmd7F5T
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 9, 2026
हा व्हायरल क्षण अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा विराट आगामी आंतरराष्ट्रीय मालिकांपूर्वी पूर्णपणे रिलॅक्स आणि आत्मविश्वासात दिसत आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तो वडोदऱ्यात दाखल झाला होता. अनेक वर्षांनंतर पुरुषांची एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय लढत आयोजित होणाऱ्या या शहरात विमानतळावर चाहत्यांनी त्याचं जल्लोषात स्वागत केलं. त्यानंतर तो लगेच संघासोबत सरावाला लागला.
Ittefaq aisa, AI ki jarurat hi nahi padi pic.twitter.com/q5oLTWiHmA
— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) January 9, 2026
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार असून, पहिला सामना वडोदऱ्यात होणार आहे. त्यानंतर 14 जानेवारीला राजकोट आणि 18 जानेवारीला इंदूर येथे सामने होणार आहेत. त्यानंतर दोन्ही संघांमध्ये पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवली जाणार आहे.
ब्लॅक कॅप्सविरुद्धच्या या मालिकेत विराट आपली उत्तम फॉर्म कायम ठेवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात विराटने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत विजय हजारे ट्रॉफीतील दोन सामने खेळले होते. तब्बल 16 वर्षांनंतर या स्पर्धेत त्याने सहभाग घेतला आणि लगेचच प्रभाव पाडला. एका सामन्यात त्याने शानदार 131 धावांची खेळी केली, तर पुढील सामन्यात दमदार 77 धावा करत आपला क्लास दाखवून दिला.