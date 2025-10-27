English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
किशोर कुमार यांच्या बंगल्यात विराटने सुरू केलं रेस्तराँ, भात 318, तंदुर रोटी 118 तर....; विराट-अनुष्काच्या रेस्तराँचा मेन्यू व्हायरल

Virat Kohli Restuarant: विराट कोहलीने जुहू परिसरात रेस्तराँ सुरू केले असून त्याचे मेन्यू कार्ड व्हायरल झालं आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 07:31 PM IST
Virat Kohli Restuarant: भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी कर्णधार विराट कोहलीचे मुंबईतील जुहू येथे अलिशान हॉटेल आहे. 2022मध्ये विराटने मुंबईत रेस्तराँ सुरू केले होते. One8 Commune असं त्याच्या रेस्तराँचे नाव असून जुहू येथील दिवंगत गायक किशोर कुमार यांच्या गौरीकुंज बंगल्यात हे हॉटेल सुरू केले आहे. या हॉटेलचे मेन्यू कार्ड सध्या चांगलेच व्हायरल होत आहे.

रेस्तराँच्या युट्यूब चॅनलने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दोघंही अभिनेता मनिष पॉल यांना रेस्तराँची टूर घडवत आहेत. इतकंच नव्हे तर, त्यांच्या खाण्याच्या सवयींबद्दलही बोलताना दिसत आहेत. रेस्तराँचे डिझाइनदेखील समाजातील प्रत्येक घटकाला धरून करण्यात आले आहे. तसंच, येथील खाद्यपदार्थांचीदेखील झलक दिसते.

रेस्तराँच्या मेन्यूमध्ये अनेक वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची रेलचेल दिसून येतेय. व्हेज, नॉनव्हेज ते सी फूडपर्यंत पदार्थ आहेत. तसंच, विराट फेव्हरेट नावाचं एक वेगळं सेक्शनदेखील आहे. यात टोफू स्टिक, मशरुम डम्पलिंग विथ ट्रफल ऑइल आणि सुपरफुट सलाड असे पदार्थ आहेत. झोमॅटोनुसार, जुहूच्या रेस्तराँमध्ये मेन्यूच्या किंमतीदेखील दिल्या आहेत. स्टिम राइस 318, सॉल्टेड फ्राइज 348, तंदुर रोटी आणि बेबी नान 118, चीजकेक 748 अशा किंमती देण्यात आल्या आहेत. तसंच, या रेस्तराँमध्ये पेट फुडदेखील असून त्याची किंमत 518 ते 818 या दरम्यान आहे.

One8 Communeचे कनेक्शन थेट कोहलीच्या क्रिकेटच्या प्रवासाशी संबंधित आहे. विराट कोहलीच्या जर्सीवर असलेला 18 आकडादेखील रेस्तराँवर ठळक अक्षरात दिसतो. रेस्तराँचे इंटिरियर खूप विचारपूर्वक बनवण्यात आले होते. तसंच, जागोजागी क्रिकेटशी संदर्भ जोडलेला पाहायला मिळतो.

One8 Commune हे विराटचे पहिले रेस्तराँ असून याआधी पुणे, कोलकत्ता आणि दिल्लीत याच्या शाखा सुरू केल्या आहेत. तर अलीकडेच मुंबईत ही नवीन शाखा सुरू करण्यात आली आहे

FAQ

प्रश्न १: One8 Commune रेस्तराँ म्हणजे काय आणि ते कुठे आहे?

उत्तर: One8 Commune हे विराट कोहलीचे रेस्तराँ आहे, जे २०२२ मध्ये सुरू झाले. मुंबईतील जुहू येथील दिवंगत गायक किशोर कुमार यांच्या गौरीकुंज बंगल्यात ही मुंबईची पहिली शाखा आहे. रेस्तराँचे डिझाइन समावेशक आहे आणि जागोजागी क्रिकेटशी संबंधित संदर्भ दिसतात, जसे की विराटच्या जर्सीवरील १८ क्रमांक.

प्रश्न २: रेस्तराँचे मेन्यूमध्ये कोणत्या प्रकारचे पदार्थ आहेत?

उत्तर: मेन्यूमध्ये व्हेजिटेरियन, नॉन-व्हेजिटेरियन आणि सी-फूड पदार्थांचा समावेश आहे. विशेष 'विराट फेव्हरेट्स' सेक्शनमध्ये टोफू स्टिक, मशरूम डम्पलिंग विथ ट्रफल ऑइल आणि सुपरफूड सलाड असे आरोग्यदायी पदार्थ आहेत. तसेच, पेट फूडही उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत ५१८ ते ८१८ रुपयांपर्यंत आहे.

प्रश्न ३: रेस्तराँच्या मेन्यूच्या किंमती काय आहेत?

उत्तर: झोमॅटोप्रमाणे, स्टिम्ड राइस ३१८ रुपये, सॉल्टेड फ्राइज ३४८ रुपये, तंदूरी रोटी आणि बेबी नान ११८ रुपये, चीजकेक ७४८ रुपये अशा किंमती आहेत. खिचडीसारखे पदार्थ ६२० रुपयांपर्यंत आहेत. या किंमतींमुळे मेन्यू सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

