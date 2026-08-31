/विराट कोहलीच्या हातावर रेखाटला जातोय नवीन टॅटू, Photo पाहून फॅन्स लावतायत वेगवेगळे अंदाज

Virat Kohli New Tattoo : भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आणि त्याचं टॅटू प्रेम हे सर्वांचं ठाऊक आहे. विराटाचे फॅन्स तर त्याच्या टॅटूचे दिवाने असून अनेकजण विराट सारखाच टॅटू आपल्या हातावर सुद्धा रेखाटतात. विराटच्या शरीरावर आतापर्यंत जवळपास 12 टॅटू आहेत. या प्रत्येक टॅटू मागे काहीना काही तरी विशेषबाब असते. विराट कोहलीचा एक फोटो सोशल मीडियावर नुकताच व्हायरल झाला आहे. यात विराट कोहली त्याच्या हातावर नवीन टॅटू काढून घेताना दिसतोय. फोटो पाहून फॅन्सना उत्सुकतता लागली की आता विराट कोहली कोणता नवीन टॅटू काढतोय आणि त्यामागचा नेमका अर्थ काय असणार?
किंग विराट कोहलीने यापूर्वी आपल्या आयुष्यातील विविध टप्पे, श्रद्धा आणि अनुभव दर्शवण्यासाठी टॅटूचा आधार घेतला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या हातावर कमळाच्या फुलाचा मोठा टॅटू काढून त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
विराट त्याचा नवीन टॅटू काढण्यासाठी प्रसिद्ध एलियंस टॅटू स्टूडियोमध्ये पोहोचला. विराट कोहलीने त्याचा मागील अनेक टॅटू सुद्धा यांच्याकडूनच काढून घेतले आहेत. एलियंस टॅटू स्टूडियोच्या एका कलाकाराने विराटच्या हातावर टॅटू काढतानाचा स्वतःचा फोटो शेअर केला. त्यामुळे लोकांना कळलं की विराट हा त्याच्या हातावर अजून एक नवीन टॅटू काढत आहे.
विराटच्या नवीन टॅटू बाबत अजून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र आर्टिस्टने कोहलीच्या एका हातावर काढत असलेल्या टॅटूची झलक दाखवली. यावेळी पोस्ट शेअर करताना टॅटू कलाकाराने लिहिले की, 'विराट कोहलीच्या हातावर काम करताना खूप मजा आली. विविध शैली आणि तंत्रांचा वापर करून एक कलाकृती हळूहळू साकार होत आहे. पाच प्रदीर्घ सत्रांनंतरही हे काम अजूनही सुरूच आहे'.
विराट कोहली हा शेवटचा इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये खेळाला होता. यात त्याने तीन सामन्यात 144 धावांची कामगिरी केली होती. या दरम्यान त्याने 2 अर्धशतक सुद्धा लगावले. विराट कोहलीने टेस्ट आणि टी20 मधून निवृत्ती घेतलेली आहे. सध्या तो फक्त वनडे फॉरमॅट आणि आयपीएलमध्ये खेळताना दिसतो. सप्टेंबर महिन्यात वेस्ट इंडीजचा संघ भारताचा दौरा करणार आहे. यादरम्यान 3 वनडे आणि 5 टी20 सामने खेळण्यासाठी तो मैदानात उतरणार आहे. विराट कोहली वनडे सीरिजमध्ये खेळताना दिसू शकतो.