रोहित शर्मासोबतच्या नात्यावर अखेर विराट कोहली स्पष्टच बोलला, म्हणाला 'जेव्हा तुमचं करिअर...'

IPL 2025: आयपीएलमध्ये सोमवारी मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (Royal Challengers Bengaluru) यांच्यात सामना होणार आहे. या सामन्याच्या निमित्ताने भारतीय क्रिकेट संघातील दोन दिग्गज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आमने-सामने येणार आहेत. मुंबईची गणना आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांमध्ये केली जाते, तर दुसरीकडे बंगळुरुने आतापर्यंत एकदही स्पर्धा जिंकलेली नाही. दरम्यान आयपीएल 2025 ची सुरुवात अनपेक्षित चित्र रंगवत आहे. सध्या मुंबईच्या तुलनेत बंगळुरु संघ जास्त आश्वासक दिसत आहे. दरम्यान या सामन्याआधी विराट कोहलीने (Virat Kohli) रोहित शर्मासह (Rohit Sharma) आपलं नातं नेमकं कसं आहे? हे सांगितलं आहे. जवळपास 15 वर्षांपासून दोघे क्रिकेटर एकत्र आहेत.

"मला वाटतं जेव्हा तुम्ही एखाद्यासोबत इतका वेळ खेळता आणि खेळाबद्दलचे तुमचे विचार, दृष्टीकोन, एकमेकांकडून शिकलेले ज्ञान शेअर करता कदाचित त्याच वेळी तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करत असता. तसंच तुम्ही सर्व प्रकारच्या शंका आणि प्रश्न शेअर करता तेव्हा हे घडणं खूप नैसर्गिक आहे," असं बंगळुरुने शेअर केलेल्या व्हिडीओत विराट कोहली सांगत आहे.

"बरंच काही घडत असतं. आम्ही संघाच्या नेतृत्वाच्या बाबतीत खूप जवळून काम केलं आहे. त्यामुळे नेहमीच नव्या कल्पनांवर चर्चा होत असे. संबंधित परिस्थिती, अंतर्गत भावनांच्या बाबतीत आमचं मत अनेकदा एकच असतं. आमच्यात एक विश्वास घटक आहे आणि संघासाठी तो फायद्याचा ठरतो," असं तो पुढे म्हणाला.

Virat Kohli talks about his equation with Rohit Sharma, and how they’ve bonded over the years and created some wonderful memories!

We’re just a day away from seeing them go up against each other, and we wish them well

