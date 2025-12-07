English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Virat Kohli: "मी गेल्या 2–3 वर्षात..." मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराट कोहलीचे मोठे विधान

India vs South Africa 3rd ODI Highlights: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत विराट कोहलीने शानदार फलंदाजी केली, दोन सामन्यांमध्ये शतके झळकावली.  यानंतर त्याला मालिकावीर हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार स्वीकारल्यावर त्याने एक मोठे विधान केले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 7, 2025, 06:54 AM IST
Virat Kohli: "मी गेल्या 2–3 वर्षात..." मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराट कोहलीचे मोठे विधान
Virat Kohli won the Player Of The Match award

Virat Kohli named Player of the Series: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारतीय क्रिकेटचा आधारस्तंभ असलेला विराट कोहली पुन्हा एकदा आपल्या दर्जाला साजेशी कामगिरी करत चमकला. पूर्ण मालिकेत त्याने दाखवलेली शिस्तबद्ध फलंदाजी, मजबूत तंत्र आणि परिस्थितीनुसार बदलणारी गती यांनी या मालिकेचा स्तरच बदलून टाकला. भारताने 2–1 ने मालिका जिंकताना कोहलीने केलेली 302 धावांची भक्कम कमाई हा विजयाचा मुख्य आधार ठरला आणि त्यामुळेच तो  मालिकावीर (प्लेयर ऑफ द सिरीज) घोषित झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

12वा मालिकावीर

वनडे क्रिकेटमध्ये हा त्याच्या कारकिर्दीतील 12वा मालिकावीर (प्लेयर ऑफ द सिरीज पुरस्कार) ठरला आणि यामुळे त्याने श्रीलंकेचा दिग्गज सलामीवीर सनथ जयसूर्याला मागे टाकत आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. जयसूर्याने त्याच्या काळात 11 वेळा हा बहुमान मिळवला होता.

पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराटचे वक्तव्य

सिरीजचा सर्वोत्तम खेळाडू घोषित झाल्यानंतर विराट कोहलीने आपल्या खेळाबद्दल आणि मनःस्थितीबद्दल अत्यंत खुल्या शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला, “मनापासून सांगायचं झालं तर या मालिकेत ज्या पद्धतीने मी फलंदाजी केली, त्याने मला प्रचंड समाधान आणि आनंद दिला. गेल्या 2–3 वर्षांत मी अशा प्रकारची मोकळी आणि नॅचरल बॅटिंग केली नव्हती. आताच्या खेळात मला एक वेगळीच मोकळीक जाणवते. मी चांगल्या लयीत असताना संघासाठी किती मोठा फरक निर्माण करू शकतो, हे मला स्वतःच माहिती आहे.”

विराटचा सूर केवळ तांत्रिक नव्हता तर तो मानसिक आणि भावनिक प्रवासावरही बोलला. तो पुढे म्हणाला, “जेव्हा मनात शंका नसतात आणि जेव्हा आपण परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकतो, तेव्हा उत्तम कामगिरी आपोआप घडते. हा आत्मविश्वास मला कोणत्याही परिस्थितीत सामन्याचा प्रवाह वळवण्याची ताकद देतो.”

 विराटचे अनुभव

दीर्घ कारकिर्दीबाबत बोलताना विराटने एक अनुभवी खेळाडू म्हणून आपल्या मनातील वास्तव उघड केले,  “जवळपास 15–16 वर्षं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना कधीकधी स्वतःवरही शंका येते. विशेषतः फलंदाज असाल तर एक चूक म्हणजे ताबडतोब परत पॅव्हेलियन. त्यामुळे मानसिक स्थैर्य राखणे अवघड असते. पण हा प्रवास म्हणजे स्वतःला सतत सुधारत राहण्याचा आहे फक्त खेळाडू म्हणून नव्हे तर व्यक्ती म्हणूनही.”

तो म्हणाला की फलंदाजीत मोकळेपणा मिळाल्यावर त्याची नॅचरल आक्रमकता पुढे येते. “जेव्हा मी खुल्या मनाने खेळतो, तेव्हा मोठे फटके खेळणे मला अजिबात कठीण जात नाही. क्रिकेटमधून कितीही काही साध्य झालं तरी शिकण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. स्वतःला अधिक सक्षम बनवण्याची संधी नेहमीच उभी असते.”

विराटने रांचीतील खेळीला दिला ‘सर्वोत्कृष्ट’ दर्जा

पहिल्या वनडेमध्ये, रांचीच्या मैदानात खेळलेली 135 धावांची खेळी कोहलीने आपली अत्यंत खास आणि अविस्मरणीय कामगिरी असल्याचे सांगितले. त्याने स्पष्ट केले की त्या सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेनंतर तो दीर्घ विश्रांतीवर होता. “रांचीतील सामना माझ्यासाठी खूप खास होता. त्या दिवशी काहीतरी वेगळी ऊर्जा जाणवत होती. दीर्घ विश्रांतीनंतर मैदानात उतरताना एक ताजेपणा आणि उर्मी मिळाली होती. हे तीन सामने माझ्या कारकिर्दीतील संस्मरणीय क्षणांपैकी एक राहतील.”

संपूर्ण मालिकेत विराटचे वर्चस्व

विराटची आकडेवारी या मालिकेत त्याचा प्रभाव किती मोठा होता, हे स्वतःच सांगते:

  • पहिला वनडे (रांची) – 135 धावा
  • दुसरा वनडे – 102 धावा
  • तिसरा वनडे – नाबाद 65 धावा (फक्त 45 चेंडूत)

त्याच्या 302 धावा हा मालिकेतील सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर असून त्यामुळंच भारताला निर्णायक क्षणी गती मिळाली.

विराट कोहलीचा पुन्हा एकदा ‘मॅच-विनर’ अवतार

या मालिकेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की विराट कोहली अजूनही भारतीय संघाचा सर्वात स्थिर आणि विश्वासार्ह आधारस्तंभ आहे. खेळातील प्रगल्भता, अनुभव आणि योग्य क्षणी आपला खेळ उंचावण्याची त्याची क्षमता हीच त्याची ओळख आहे आणि याचमुळे तो जगातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक मानला जातो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Virat KohliInd vs SAODI

इतर बातम्या

DGCA ने इंडिगोच्या CEO ला पाठवली नोटीस, '24 तासांत उत्...

भारत