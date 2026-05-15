'जर मला माझी योग्यता सिद्ध करावी लागली तर.....' विराट कोहली नाही खेळणार 2027 चा वनडे वर्ल्ड कप? स्पष्टच सांगितलं

Virat Kohli : भारतीय संघाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या भविष्य आणि 2027 वनडे वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याबाबत खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले की खेळाप्रती त्याची आस्था असताना सुद्धा जर त्याला स्वतःची योग्यता सिद्ध करण्यास जबरदस्ती केली जाते तर ती जागा त्याच्यासाठी नाहीये, तसेच त्याने असं सुद्धा म्हटलं की तो स्वतः कोणत्याही सीरिजसाठी नेहमी तयार राहील, मग काहीही होऊ देत. विराट कोहली हा सध्या आयपीएल 2026 मध्ये चांगली कामगिरी करत असून त्याने मागच्याच सामन्यात केकेआर विरुद्ध शतक ठोकलं.
विराट कोहलीने आरसीबीच्या पॉडकास्टमध्ये त्याच्या क्रिकेट करिअरच्या भविष्याबाबत खुलासा केला. हा व्हिडीओ आरसीबीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. विराट कोहलीने यंदा आयपीएल 2026 मध्ये एक शतक आणि तीन अर्धशतक ठोकले असून यासह 12 इनिंगमध्ये 484 धावा केल्या आहेत. विराट ऑरेंज कॅपच्या लिस्टमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे.
विराट कोहली या पॉडकास्टमध्ये म्हणाला की, 'खेळाबद्दलच्या माझ्या दृष्टिकोनाबाबत मी प्रामाणिक आहे. मी पूर्णपणे समर्पित आहे. मी खूप मेहनत करतो. माझ्या क्रिकेट कारकिर्दीत मला जे काही मिळाले आहे, त्याबद्दल मी देवाचा खूप आभारी आहे. जर तुम्ही मला वनडे सामन्यात 40 ओव्हर सतत चौकार आणि सिक्स मारायला सांगितले, तर मी कोणतीही तक्रार न करता ते करेन, कारण त्यासाठीच मी तयारी करतो. मी या गोष्टीसाठी तयार आहे की 50 ओव्हरपर्यंत प्रत्येक बॉल मला माझ्या कारकिर्दीतील शेवटचा चेंडू असल्यासारखा वाटेल आणि मी त्याच पद्धतीने फलंदाजी करेन आणि त्याच पद्धतीने विकेट्समध्ये धावेन. अशा प्रकारे खेळल्यानंतर, जर मला अशा ठिकाणी राहावे लागत असेल जिथे मला माझी योग्यता सिद्ध करावी लागेल, तर ते ठिकाण माझ्यासाठी नाही'.
Forced Test retirement weren't just rumours, Kohli himself confirmed it.pic.twitter.com/p01HtByWMtmutual.stark (mutualstark) May 15, 2026
भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर टी 20 फॉरमॅटमधून निवृती घेतली. त्यानंतर मे 2025 मध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमधून सुद्धा अचानकपणे निवृत्ती जाहीर केली. आता विराट कोहली फक्त वनडे क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. आगामी 2027 चा वनडे वर्ल्ड कप भारताला जिंकवून द्यावं असं त्याचं स्वप्न आहे. मात्र टीम इंडियात स्थान बनवण्यासाठी त्याला येत्या काळात होणाऱ्या वनडे सीरिजमध्ये चांगला परफॉर्मन्स करावा लागेल.