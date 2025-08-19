लंडनमध्ये विराट कोहली आणि सानियाची भेट, प्रॅक्टिसदरम्यानचा Photo Viral

Virat Kohli seen practicing at Lord's stadium in London: IPL 2025 च्या अंतिम सामन्यानंतर पासून विराट कोहली क्रिकेटपासून दूर असून, सध्या ते लंडनमध्ये आपल्या आगामी कमबॅकची तयारी करत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेतून त्यांची पुनरागमनाची शक्यता आहे. त्याच तयारीदरम्यान, विराट कोहलीचा एक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि या फोटोमध्ये त्यांच्यासोबत पाकिस्तानची माजी महिला क्रिकेटपटू सानिया खान देखील आहेत.
18 ऑगस्ट 2008 हाच तो दिवस होता जेव्हा 19 वर्षांचा विराट कोहली पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उतरला होता. आणि त्यानंतर मागे वळून पाहिलंच नाही. आज 17 वर्षांनंतर विराट त्यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहेत, मात्र अजूनही ते संपूर्ण ताकदीने मैदानात उतरायला सज्ज आहेत.
18 ऑगस्ट रोजी लंडनच्या लॉर्ड्स स्टेडियममध्ये विराट कोहलीने प्रॅक्टिसदरम्यान काही वेळ घालवला. त्याच वेळी पाकिस्तानची माजी क्रिकेटपटू सानिया खान, जी सध्या लंडनमध्ये कोचिंगशी संबंधित काम करते, तिने विराटसोबत एक फोटो घेतला. सानियाने हा फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केल्यानंतर तो काही तासांतच सोशल मीडियावर ट्रेंड व्हायला लागला.
हा फोटो केवळ दोन क्रिकेटर्सची भेट नव्हती, तर विराटच्या परतीच्या तयारीचं देखील एक संकेत होता. लॉर्ड्स हेच ते मैदान आहे जिथे विराटने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत आजवर एकदाही शतक ठोकलेलं नाही आणि याच मैदानावर त्याची ही मेहनत चाहत्यांच्या मनात पुन्हा एक आशा जागवत आहे.
विराट कोहलीने आधीच टी20 इंटरनॅशनलमधून मागच्या वर्षी आणि टेस्ट क्रिकेटमधून यंदाच्या सुरुवातीला निवृत्ती जाहीर केली आहे. आता केवळ वनडे फॉरमॅटमध्ये ते सक्रिय आहेत. मात्र, चर्चांचा जोर असं सूचित करतो की या फॉरमॅटमधूनही त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. पण विराट कोहली मात्र अशा कोणत्याही शक्यता थांबवत नाहीत, आणि ते अजूनही मैदानात आपली जागा सिद्ध करण्यासाठी झटत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी विराट लंडनमध्ये गुजरात टायटन्सच्या असिस्टंट कोचच्या क्रिकेट अकॅडमीमध्ये प्रॅक्टिस करताना दिसले होते. आता ते थेट लॉर्ड्समध्येही सराव करत आहेत. ही तयारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी असून, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या वनडे मालिकेतून विराट पुन्हा टीम इंडियामध्ये दिसणार आहेत. विराट कोहलीचा हा फोटो केवळ एक सोशल मीडिया पोस्ट नाही, तर त्यांच्या पुनरागमनाच्या तयारीचा भाग आहे. सध्या मैदानापासून दूर असलेला हा भारतीय दिग्गज पुन्हा एकदा जबरदस्त पुनरागमनासाठी सज्ज होत आहे आणि हीच बातमी त्याच्या चाहत्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा ठरत आहे.