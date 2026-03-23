IPL 2026 : विराट कोहलीने RCB कडे केली चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी? इंस्टाग्रामवर शेअर केली पोस्ट

IPL 2026 : आयपीएल 2026 ला येत्या काही दिवसात सुरुवात होणार आहे. मात्र यापूर्वी विराट कोहली संदर्भात एक बातमी समोर येत होती की त्याने आरसीबी मॅनेजमेंटकडे प्रवासासाठी चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केलीये. मात्र यावर आता स्वतः विराट कोहली इंस्टाग्राम स्टोरीच्या माध्यमातून रिऍक्ट झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 01:43 PM IST
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. या जगप्रसिद्ध टी20 लीगमध्ये आपल्या आवडत्या क्रिकेटर्सला पाहण्यासाठी फॅन्स उत्सुक आहे.  28 मार्च रोजी आयपीएल 2026 चा पहिला सामना हा गत विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात होणार आहे. बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार असून इथपासून आयपीएलच्या नव्या सीजनला सुरुवात होईल. अशातच आरसीबीचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) आरसीबी संघाकडे आयपीएल 2026 (IPL 2026) दरम्यान प्रवास करण्यासाठी चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. यावर विराट कोहली इंस्टाग्राम स्टोरी मार्फत रिऍक्ट झाला आहे. 

विराटने चार्टर्ड फ्लाईटची केली मागणी? 

रविवारपासून सोशल मीडियावरून काही बातम्या समोर येत होत्या. यात काही रिपोर्ट्सनुसार असा दावा करण्यात येत होता की, 'विराट कोहलीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या मॅनेजमेंटकडे चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केली आहे. भारत आणि लंडन दरम्यान प्रवास करण्यासाठी विराटने आरसीबीकडे ही मागणी केली आहे'. व्हायरल पोस्टमध्ये असा ही दावा करण्यात आलेला होता की, 'विराटने मागणी केलीये की जर सामन्यांमध्ये 3 दिवसांपेक्षा जास्त अंतर असेल तर तो लंडनला विमानाने जाऊन पुढच्या सामन्यापूर्वी परत येईल अशी योजना करण्यात यावी'. 

विराटने इंस्टाग्रावर शेअर केली स्टोरी : 

आयपीएल 2026 पूर्वी सोशल मीडियावर विराटने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या मॅनेजमेंटकडे चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केल्याच्या पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्यावर विराट कोहलीने यातील एक पोस्ट त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केली. यात त्याने हसण्याचे तीन ईमोजी टाकले यामाध्यमातून विराटने सादर चार्टर्ड फ्लाईटची मागणी केल्याचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट केले. 

IPL 2026 मध्ये विराटच्या निशाण्यावर 5 रेकॉर्डस् : 

गेल्यावर्षी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने त्यांची आयपीएलमधील पहिली ट्रॉफी जिंकली. आता गतविजेता संघ आरसीबी यंदा त्यांचं विजेतेपद कायम ठेवण्यासाठी मैदानात उतरेल. विराटने 267 आयपीएल सामन्यात 8,661 धावा केल्या असून जर येत्या आयपीएल 2026 मध्ये त्याने 339 धावा केल्या तर तो या स्पर्धेतील इतिहासात 9,000 हजार धावा पूर्ण करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरेल. तसेच आयपीएल 2026 मध्ये त्याची बॅट जर चांगली चालली आणि जर तो 915 धावा करण्यात यशस्वी झाला तर टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात एका संघासाठी 10,000 धावा करणारा विराट एकमेव खेळाडू ठरेल. विराट कोहलीने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 291 सिक्स मारले असून आपल्या संघासाठी 300 सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड बनवण्यापासून तो फक्त 9 सिक्स दूर आहे. आगामी सीजनमध्ये विराटने जर ते 296 रन बनवले तर तो एकाच देशात 10,000 टी20 धावा करणारा फलंदाज ठरेल. विराट कोहली आगामी आयपीएलमध्ये त्याच्या घरच्या मैदानावर 382 धावा करतो तर तो जगभरातील एका स्टेडियममध्ये 4,000 टी20 धावा करणारा खेळाडू होईल. 

IPL 2026 मध्ये आरसीबीच्या सामन्यांचे वेळापत्रक : 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद - 28 मार्च - चिन्नस्वामी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स - 5 एप्रिल  - चिन्नस्वामी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स  - 10 एप्रिल  - गुवाहाटी स्टेडियम 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्स  - 12 एप्रिल  - वानखेडे स्टेडियम

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

